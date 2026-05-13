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Metrobús anuncia nueva ruta por el Mundial hacia el Estadio CDMX: qué estaciones tendrá y cuándo empezará a operar

Las autoridades informaron que para la semifinal Cruz Azul vs Chivas se pondrá a prueba este servicio para los miles de fanáticos que acudan al Estadio Azteca

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Metrobús CDMX
Metrobús anuncia nueva ruta por el Mundial hacia el Estadio CDMX: qué estaciones tendrá y cuándo empezará a operar (Cuartoscuro.com)

El Metrobús presentó un nuevo servicio especial para conectar el sur de la ciudad con el Estadio Ciudad de México de cara al inicio del Mundial 2026. A tan solo un mes del torneo de la FIFA, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó detalles de cómo operará esta ruta.

De acuerdo con lo que explicaron las autoridades, este servicio del Metrobús CDMX permitirá a los asistentes llegar a inmediaciones del Estadio Azteca y partirá desde el servicio de la Línea 1 del Metrobús (Indios Verdes - El Caminero) para conectar con la Línea 5.

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Para la semifinal Cruz Azul vs Chivas de la Liga MX, el Metrobús pondrá a prueba esta ruta, por lo que invitó a los usuarios a probarla. El Estadio Banorte será una de las sedes más importantes del Mundial 2026, lo que incrementará la demanda de transporte público en la zona sur de Ciudad de México. El objetivo de este servicio especial es asegurar que asistentes y visitantes cuenten con opciones más ágiles y ordenadas para llegar a los partidos, principalmente mediante una conexión peatonal directa desde Avenida Renato Leduc hasta la puerta 8.

Estaciones y trayecto del Metrobús al Estadio Azteca

Infografía del servicio especial de Metrobus Perisur - Estadio Banorte - Cañaverales. Muestra ruta, paradas, conexiones L1 y L5, tarifa, horario y métodos de pago
El Metrobus de la Ciudad de México presenta un servicio especial que conecta Perisur, Estadio Banorte y Cañaverales para facilitar el acceso a eventos en el Estadio Azteca, con conexiones a las Líneas 1 y 5. (X/ @RosarioCastroE)

El servicio especial del Metrobús Perisur - Estadio Azteca - Cañaverales permitirá que los usuarios viajen en una ruta directa hacia el Coloso de Santa Úrsula. Las personas podrán abordar a las unidades desde las estaciones Perisur (Línea 1) y llegarán hasta Cañaverales (Línea 5). El recorrido contempla descender en Avenida Renato Leduc para caminar hasta la puerta 8 del estadio.

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El servicio funcionará de 16:00 a 24:00 horas en fechas clave previas al Mundial 2026, integrando varias formas de pago como tarjeta de movilidad, tarjetas bancarias y dispositivos inteligentes. Las autoridades precisaron que el costo del servicio será de seis pesos ($6.00 MXN) por viaje, con transbordo gratuito entre las líneas participantes.

Durante la prueba operativa, el servicio tendrán una frecuencia aproximada de 15 minutos y contarán con capacidad para entre 60 y 90 pasajeros por unidad, para cubrir la demanda esperada.

Aficionados llegan al Estadio Azteca para el partido amistodo entre las selecciones de México y Portugal, el sábado 28 de marzo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Aficionados llegan al Estadio Azteca para el partido amistodo entre las selecciones de México y Portugal, el sábado 28 de marzo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La ruta especial que propone el Metrobús parte de la estación Perisur en el cruce de avenida Anillo Periférico y avenida Insurgentes, ubicada en el acceso norte de la Línea 1. El trayecto sigue hasta la primera parada en el cruce con Blvd. Adolfo Ruiz Cortines y Renato Leduc, donde los pasajeros pueden descender para continuar a pie hasta el Estadio Azteca.

Posteriormente, los autobuses prosiguen hasta el retorno en Parque Cuemanco, para llegar a la estación Cañaverales de la Línea 5. Esta operación facilita el acceso desde distintos puntos del sur y oriente de la ciudad, ampliando las opciones para quienes asistirán a los partidos del Mundial 2026.

El trayecto está diseñado para mejorar la conexión con otros medios como el Tren Ligero y distribuir mejor a la afluencia de personas, evitando la saturación en rutas tradicionales que suelen congestionarse durante eventos masivos en el estadio.

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Precios y formas de pago del nuevo servicio

La tarifa para este trayecto especial es de $6 pesos por viaje, idéntica al resto del sistema Metrobús. Durante la prueba operativa y los días 11, 17, 24 y 30 de junio y 5 de julio, el transbordo entre las líneas involucradas se validará como transferencia, sin costo adicional para el usuario.

Para pagar este servicio estarán disponibles los siguientes medios:

  • Tarjeta de Movilidad Integrada
  • Tarjetas bancarias de crédito o débito
  • Relojes inteligentes
  • Teléfonos inteligentes con tecnología NFC

Estas modalidades permiten el acceso fácil para usuarios nacionales y extranjeros que asistan a los partidos.

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