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El mediocampo del Tri en el Mundial 2026: quien ordena, quien crea y quien llega al gol

La Selección Mexicana encara la Copa del Mundo, con el mediocampo definido como el eje sobre el que Javier Aguirre las esperanzas del equipo nacional

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El medio campo es de las posiciones que menos incertidumbre le causa a Aguirre al tener muchas opciones. REUTERS/Eloisa Sanchez
El medio campo es de las posiciones que menos incertidumbre le causa a Aguirre al tener muchas opciones. REUTERS/Eloisa Sanchez

La cuenta regresiva para el pitazo inicial del Mundial 2026 está por terminar y la Selección Mexicana afina los últimos detalles tácticos en el Centro de Alto Rendimiento.

En un torneo de máxima exigencia, la zona del mediocampo se perfila como el auténtico motor y corazón del esquema de Javier Aguirre, siendo la línea que debe absorber la presión y dictar el ritmo de los partidos.

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Con una mezcla de jerarquía europea, la consolidación de talento de la Liga MX y la irrupción de nuevas opciones elegibles, el cuerpo técnico define una medular que balancee la solidez defensiva con la agresividad de cara al arco rival.

El volante de contención: el jugador que cuida el orden y recupera pelotas

La estructura defensiva de la Selección de México encuentra su principal pilar en Edson Álvarez, el capitán y mediocampista del Fenerbahce.

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Pese a su reciente lesión, su presencia en la contención aporta el equilibrio físico y la recuperación de balones fundamentales para el esquema táctico del estratega nacional.

Junto a él, las opciones locales de la Liga MX que ejercen presión para acompañarlo o suplirlo son Luis Romo de Chivas y Erik Lira de Cruz Azul.

Ambos futbolistas aportan una alta intensidad en la marca y garantizan el orden táctico en las transiciones defensivas.

Edson Alvarez va por su tercer Mundial. REUTERS/Marko Djurica/File Photo
Edson Alvarez va por su tercer Mundial. REUTERS/Marko Djurica/File Photo

Los creativos del medio: quienes tienen licencia para inventar en el Tri

La generación de juego ofensivo y la creatividad han dado un vuelco absoluto tras la habilitación formal de Álvaro Fidalgo, quien completó su trámite ante la FIFA para representar a México.

Su movilidad, control del esférico y visión en espacios reducidos reconfiguraron por completo la competencia interna.

A esta baraja se suma la consolidación del joven talento de 17 años, Gilberto Mora de Tijuana, quien tras superar una lesión muscular, aporta desequilibrio individual en el último tercio de la cancha.

En este bloque destaca también la polivalencia de Roberto Alvarado, fundamental para conectar las líneas y romper bloques defensivos rivales.

La cuota de sorpresa y llegada al área desde el mediocampo está comandada por elementos de vocación ofensiva como Orbelín Pineda del AEK de Atenas.

La baja por una severa lesión de rodilla de Marcel Ruiz obligó al cuerpo técnico a potenciar perfiles capaces de pisar el área contraria.

Brian Gutiérrez de Chivas se presenta como una alternativa ideal por su zancada y facilidad para sumarse al ataque como elemento sorpresa.

Ambos futbolistas se han caracterizado por su presencia positiva en el equipo del Vasco.
Ambos futbolistas se han caracterizado por su presencia positiva en el equipo del Vasco. (Especial)

A pocas semanas de la entrega final de la lista oficial de 26 jugadores para el certamen mundialista, Aguirre trabaja en sincronizar sus piezas. La baraja de combinaciones proyecta tres esquemas principales:

  • Un centro del campo compuesto por Edson Álvarez en la contención pura, flanqueado por la distribución de Álvaro Fidalgo y el dinamismo de Erick Lira.
  • Un bloque compuesto por Luis Romo, Erik Lira y el “Piojo” Roberto Alvarado, priorizando el despliegue físico y el repliegue veloz.
  • Un esquema audaz donde resguarda la espalda de creativos como Gilberto Mora y Brian Gutiérrez para buscar dinamismo ofensivo ante rivales replegados.

En conclusión, el éxito de México en esta justa mundialista dependerá directamente de la química y el acoplamiento que logre alcanzar su medio campo.

La mesa está puesta para que esta línea asuma el liderazgo y defina la identidad con la que el Tri buscará hacer historia ante los ojos del mundo.

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