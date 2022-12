“Otro abuso de la mujer que nunca será presidenta”: Sandra Cuevas tundió a Sheinbaum por caso Von Roerich

Sandra Cuevas se lanzó en contra de Claudia Sheinbaum (CUARTOSCURO)

Frente a la orden de aprehensión en contra del diputado local Christian Von Roehrich, conseguida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), Acción Nacional (PAN) salió en su defensa, y entre ellos, la alcaldesa Sandra Cuevas.

Durante su participación en la conferencia de prensa que el partido ofreció este jueves 8 de diciembre, la edil de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México acusó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México de “perseguir” a los que sí trabajan.

“Hoy vemos otro abuso de poder de la mujer que nunca será presidenta de este país, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer que dejó de ser jefa de Gobierno hace mucho tiempo, una mujer que utiliza a la fiscalía para perseguir a quien no se doblega ante ella”, expresó en medio de aplausos.

Acción Nacional salió en defensa de Christian Von Roehrich (Twitter/@JorgeRoHe)

La alcaldesa, quien llegó al poder de la mano de la coalición Va por México en 2021, acusó a la mandataria capitalina de ser la responsable de perseguir al coordinador parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, y le advirtió que en caso de que la oposición gane la capital del país en 2024, la harán pagar.

“¿Tú crees, Claudia, que nos vas a espantar? ¿Tú crees que nos vamos a doblegar? No, todos nosotros, PAN y la coalición, ante la adversidad nos hacemos más grandes. Vamos a seguir luchando”, arremetió Cuevas Nieves.

Asimismo, aseveró que Sheinbaum Pardo es “la copia vieja de Andrés Manuel López Obrador” y sentenció que la harán pagar por las defunciones ocasionadas tras el derrumbe de una parte de la Línea 12 del Metro CDMX en 2021, así como por el caso del Colegio Rébsamen tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, cuando Sheinbaum era delegada de Tlalpan.

La alcaldesa de Cuauhtémoc se lanzó en contra de Sheinbaum por "persecución" en contra de Christian Von Roehrich (Twitter/ @SandraCuevas_)

“Basta de perseguir a los que sí trabajamos, a los que te ganamos. Ponte a trabajar, ponte a gobernador”

“Acuérdate, Claudia, todos los que ves aquí, alguno de nosotros va a ocupar la jefatura de Gobierno; si nosotros llegamos no nos va a temblar la mano para hacerte pagar” aseguró la alcaldesa, conocida por el borro de rótulos en la alcaldía que gobierna.

Finalmente, envió un mensaje al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México, así como a la ciudadanía en general. “Christian, no están solo, mexicanos, no están solos, aquí estamos todos nosotros. A nosotros no nos espanta ni Claudia ni Andrés Manuel, aquí estamos para defenderlos”, aseveró.

Fue este jueves que un juez liberó una orden de aprehensión en contra del ex alcalde de Benito Juárez y actual coordinador del blanquiazul en el Congreso local, señalado de corrupción en el sector inmobiliario durante su gestión como edil.

El ex alcalde de Benito Juárez es buscado por la FGJ (FGJ CDMX/Twitter)

Ulises Lara López, vocero de la fiscalía capitalina, dio a conocer que la Policía de Investigación (PDI) ya se encuentra en busca del diputado por su posible asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos en su calidad de servidor público.

Por su parte, también se dio a conocer que otros tres ex servidores públicos relacionados con el caso de corrupción en el sector inmobiliario ya se encuentran detenidos.

Entre tanto, la senadora por Morena, Citlalli Hernández, acusó que la corrupción en Acción Nacional no se puede entender sin la participación de Von Roerich y del actual coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, quien también fue delegado de Benito Juárez de 2012 a 2015, Jorge Romero Herrera.

