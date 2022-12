Fiscalía de la CDMX anunció orden de aprensión contra el ex alcalde de Benito Juárez, Christian Von Roehrich

El actualmente diputado por el PAN es buscado por las autoridades por varios delitos (foto: FGJ CDMX/Twitter)

Recientemente elementos de la Policía de Investigación (PI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México están buscando a Christian Damián Von Roehrich de la Isla, ex alcalde de Benito Juárez y actual diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), por los delitos de corrupción inmobiliaria dentro de la demarcación.

El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, dio a conocer que el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial, logró obtener una orden de aprehensión por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades.

Fue acusado de cometer actos de corrupción dentro del modus operandi del “Cártel Inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez durante su gestión como alcalde, así lo señaló el vocero de la FGJ en un mensaje divulgado por la institución.

“Christian ‘N’, actual diputado local y ex alcalde en Benito Juárez, a quien agentes ya buscan, luego de que el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por el servidor público, además de la presunta asociación delictuosa”, indicando de la detención de otros tres cómplices.

Ulises Lara explicó que el Congreso local no le otorgará fuero común, por lo tanto las autoridades capitalinas podrán proceder contra Christian Damián Von Roehrich con todo el peso de la ley.

“En la CDMX no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, puesto que los legisladores no cuentan con fuero constitucional, es decir que el panista no tiene inmunidad procesal”, detalló en el comunicado.

La búsqueda del funcionario se anunció momentos más tardes a que el vocero anunciara sobre la detención de tres exfuncionarios que responden a los siguientes nombres: Ismael ‘N’, José Ramón ‘N’ y Alejandro ‘N’, quienes laboraron en dicha alcaldía durante la administración de Von Roehrich.

*Información en desarrollo