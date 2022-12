Elba Esther Gordillo le volvió a ganar jucio al SAT

Elba Esther Gordillo busca ser nuevamente la dirigente del Sindicato (Foto: Facebook La Maestra)

La polémica maestra Elba Esther Gordillo derrotó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) ante la justicia, luego de argumentar que se violó su garantía de audiencia, así como su derecho humano de acceso a la justica con relación a un juicio en el que se le impuso un pago de impuestos por más de 16 millones de pesos.

De este modo, la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) volvió a ganarle al SAT, pues dicho juicio ya había sido fallado a su favor en enero del 2021, cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que sus derechos fueron vulnerados.

La ex priista ganó debido que logró probar que el SAT violentó su derecho de audiencia, pues cuando fue acusada de no presentar pruebas documentales a su favor, ella se encontraba recluida en el penal de Santa Martha Acatitla acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La "maestra" Elba Esther le ganó un juicio al SAT (Captura de pantalla: Google Street)

De este modo, la ex diputada federal derrotó a la entidad fiscalizadora que le imputaba el pago de impuestos sobre la renta, recargos y multas por un monto total de 16 millones 174 mil pesos, derivados de un crédito fiscal que data del 2010.

Sin embargo, tras el veredicto emitido el 13 de enero del 2021, el Sistema de Administración Tributaria impugnó, por lo que este 7 de diciembre —a casi dos años del primer fallo— los magistrados de la primera sala del TFJA aseguraron que la política de 77 años logró acreditar su presunción, por lo que anularon la impugnación del fisco.

Por su parte, la ex lideresa que se postró frente al SNTE por 24 años, alegó que otra de las razones por las que no pudo presentar las pruebas solicitadas, fue porque —al ya no ser la presidenta vitalicia del sindicato mencionado— no pudo acceder a la documentación.

Elba Esther Gordillo fue apresada en Santa Martha por su presunta responsabilidad en la utilización de recursos de procedencia ilícita y malversación de fondos del sindicato (SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Además, el mismo tribunal, en enero del 2021, desestimó otra sentencia que se emitió el septiembre del 2019 por el décimo octavo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, por el cual se le impuso a Elba Esther el pago de nueve millones 431 mil 418 pesos, con relación al adeudo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualizaciones, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

“Se estima por esta juzgadora que la resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada al fundarse en un precepto reglamentario inaplicable y por ende indebido como lo es el artículo 35 del reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para establecer a cargo de la actora una obligación fiscal como lo es la relativa a contar con comprobantes fiscales”, señaló la magistrada Nora Elizabeth Urby Geel en aquel entonces.

Entre tanto, Elba Esther Gordillo salió de prisión el 8 de agosto de 2018, en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, tras más de 5 años tras la rejas sin sentencia.

Tras salir de prisión, Elba Esther se casó con su abogado (captura de pantalla/Twitter@ejecentral)

Su salida se debió a que un tribunal canceló su proceso debido a la falta de pruebas que acreditaran su responsabilidad en los delitos que se le imputaron. Fue en febrero del 2013 cuando fue detenida tras su arribo a México desde San Diego, California. Su aprehensión coincidió con la reforma educativa de Peña Nieto, a la cual se opuso la maestra.

Tras salir de prisión, previo al gobierno de López Obrador, únicamente tuvo apariciones esporádicas. Sin embargo, en los últimos meses la maestra ha figurado en la opinión pública, ya que hasta asistió a la marcha en defensa del INE el pasado 13 de noviembre.

