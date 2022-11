Roberto Madrazo, Elba Esther Gordillo y otros “mapaches” que marcharon por el INE, según Sheinbaum

Roberto Madrazo, Elba Esther Gordillo y otros "mapaches" que asistieron a la marcha en defensa del INE (Fotos: Twitter)

El pasado domingo se llevó a cabo la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y en contra de la propuesta de reforma electoral del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a la que asistieron miles de personas.

En la Ciudad de México (CDMX), la manifestación concentró a más de 60 mil personas, de acuerdo con cifras que el propio López Obrador brindó durante su conferencia mañanera; fue en ese sentido que la jefa de Gobierno de la capital se expresó al respeto.

En conferencia de prensa fue cuestionada la opinión de la mandataria capitalina sobre la movilización convocada por asociaciones civiles como Frena, Uni@s o el Frente Cívico Nacional, ligados a los empresarios Claudio X. González y Gustavo Adolfo de Hoyos.

Ahí, la aspirante a ser la próxima presidenta de México aseveró que la movilización —a la que también convocaron partidos como el PRI, el PAN y el PRD— se llevó de forma libre y pacífica.

“Fue libre manifestación, como siempre en la Ciudad. Estuvo el secretario de Gobierno (Martí Batres), el secretario de Seguridad Pública (Omar García Harfuch) por cualquier cuestión que se necesitara y afortunadamente no hubo necesidad, fue una marcha pacífica y se desarrolló libremente”, expresó.

Sin embargo, luego de revelar las generalidades del evento, Sheinbaum expresó su opinión y arremetió en contra de políticos que asistieron. “Ahora, también puedo dar mi opinión”, inició.

La exdelegada de Tlalpan se lanzó en contra de Roberto Madrazo, Elba Esther Gordillo y de la ex Primera Dama de México, hoy diputada federal, Margarita Zavala.

Vicente Fox se encontró entre los asistentes a la marcha (REUTERS/Luis Cortes)

“Yo les dejo una tarea a los jóvenes para que vean quién marchó. Roberto Madrazo, el ‘mapache’ principal de Tabasco; marchó Elba Esther Gordillo, la histórica ‘mapache’; marchó Margarita Zavala, que fue su hermano quien fue contratado por el Instituto Federal Electoral, en su momento, para ser parte del fraude electoral del 2006″, sentenció.

La exsecretaria del medio ambiente del Distrito Federal catalogó su asistencia como una contradicción por haber sido parte de fraudes electorales en el pasado. “O sea, marcharon los mapaches defendiendo el INE, como que hay una contradicción”.

“En realidad la propuesta del presidente del reforma electoral lo que busca es mayor democracia en el país. No desaparece el INE, sino -sencillamente- con menos, recursos, generar mejores condiciones de democracia”, defendió la mandataria local.

“Ahí están quienes marcharon, defendiendo al INE y defendiendo al fraude electoral: eso es lo que marchó ayer”

Señalaron clasismo en marcha del INE (Foto: Archivo)

Entre tanto, la mandataria fue cuestionada sobre el riesgo de perder la Ciudad de México en los próximos comicios electorales, a lo que Sheinbaum Pardo aseveró, entre risas, que no existía tal posibilidad.

Además, también aclaró la polémica con relación a la cifra de asistentes estimados a la marcha en la CDMX, en donde Martí Batres salió a anunciar que -de acuerdo con cálculos del gobierno local- se contaron entre 10 mil y 12 mil personas; cifra que fue criticada por las voces de la oposición, como la senadora Kenia López Rabadán quien afirmó que eran 700 mil personas.

“Es una interpretación de acuerdo a la imagen de una parte del Monumento a la Revolución. Se toma la imagen y se hace una contabilidad, los metros cuadrados de esa zona y cuantas personas —de acuerdo a la imagen— había en promedio por metro cuadrado, ahí se hace ese cálculo (...) El C5 contribuyó, y está más o menos sobre eso, alrededor de 60 mil”, aclaró.

También, terminó por aclarar las acusaciones en su contra de haber decretado la contingencia ambiental para frenar la manifestación. “La jefa de Gobierno no participa en la determinación de si hay contingencia o no, solamente me informan porque es un tema técnico-científico”.

