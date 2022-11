Un buen candidato de oposición podría dar la sorpresa en 2024, según Elba Esther Gordillo

(Foto: Archivo)

Elba Esther Gordillo Morales adelantó que en la elección presidencial de 2024 puede haber una sorpresa, pues Morena no es infalible, aunque las encuestas y el actual panorama favorecen al partido creado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si bien Gordillo Morales reconoció la ausencia de una figura dominante dentro de la oposición, antes de 2024 “va a emerger alguien” para competir con la “corcholata” elegida por Morena.

En entrevista con Milenio, la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) analizó las características de la eventual figura de oposición: “tiene que ser de la sociedad civil, carismático, que le pueda hablar al sector al que le habla el actual presidente y que le entre a la competencia”.

La maestra aseguró no tener inclinación por algunas de las tres corcholatas del presidente López Obrador, pero admitió tener afinidades políticas y de amistad con Marcelo Ebrard, a quien calificó como un hombre de Estado.

“Marcelo Ebrard cuenta con mi estima con mi respeto, es mi amigo, nunca se niegan a los amigos, cuando menos yo no, reconozco que es un hombre de Estado, me tocó hacer muchas cosas con él desde los 90, no hay que olvidar la trayectoria, en dónde estaba, pero no soy de Morena”, dijo la mujer que lideró al SNTE por varios años.

Sobre un eventual apoyo al actual secretario de Relaciones Exteriores, Gordillo insistió en la postura de no pertenecer a Morena, partido que deberá tomar su decisión. No obstante, no cerró las puertas a un eventual apoyo a Marcelo Ebrard, pero antes sería necesario hablar con otros grupos políticos.

Sobre el nombre de la posible persona abanderada del bloque opositor, la experimentada política puntualizó: “No veo claro todavía pero eso no quiere decir que esté oscuro o nublado, va a emerger alguien, lo único que estoy clara es que Morena no es infalible, no va a ganar porque va a ganar”.

Elba Esther Gordillo, antigua militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es consciente del poder que tuvo en su momento como lideresa del mayor sindicato de México. Admitió haber sido bastante “influyente” y sigue siéndolo, por ello no se retirará de la política pública.

“Ni la muerte ni la cárcel, lo que venga será bueno”, dice luego de haber vivido algunos años en prisión y sufrir la muerte de una de sus hijas.

La maestra admitió que dedicará sus esfuerzos para que la educación esté en el centro de la discusión. Las palabras de Gordillo llegan cuando el actual gobierno federal implementa un nuevo modelo educativo.

Cuestionada sobre la pasarela de candidaturas en el PRI, Gordillo Morales explicó que partidos como el PRI y el PAN no han entendido el mensaje de la ciudadanía.

“Mis respetos para Beatriz, es una mujer valiosa, inteligente, comprometida, el tema no es ese, el tema es la reflexión de qué PRI cuando la sociedad le puso tache, la discusión era qué hacer para tener una oferta en el 2000, lo mismo para el PAN, Santiago Creel, ¡por favor! Por eso Movimiento Ciudadano les va ganando, porque no trae ese historial de ejercicio del poder”, expuso Gordillo Morales.

Sobre los tres aspirantes destapados públicamente por el mismo presidente, la ex lideresa insistió en que Ebrard cuenta con los mayores méritos políticos para presentarse a las urnas en 2024.

“De los candidatos del presidente, si ustedes me preguntan, a quien le tengo respeto, consideración, pues ya lo saben, es público, se llama Marcelo Ebrard porque le reconozco méritos, capacidad, además porque me consta, pero no espero que me dé ningún cargo, ningún puesto, no me interesa”, aseguró la ex lideresa del SNTE, quien dejó ver que podría buscar nuevamente sus derechos al frente del sindicato.

