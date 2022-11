A punto del llanto, Miguel Herrera reaccionó a la derrota de México contra Argentina

Miguel Herrera "lloró" por la derrota del Tri ante Argentina (REUTERS/Henry Romero)

El panorama de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Qatar 2022 se complicó luego de perder 2 - 0 ante Argentina en la segunda fecha de la fase de grupos. La derrota del Tri no solo entristeció a la afición mexicana pues el resultado causó que Miguel Herrera también se conmoviera por cómo se desempeñó el equipo azteca en la cancha.

Durante su colaboración para la cadena de Telemundo, el Piojo Herrera mostró un semblante en el que se le apreció preocupado, incluso con unas lágrimas contenidas. Fue a través de Tik Tok que la cuenta @iamfutb0l0gia viralizó una grabación que captó cómo se veía el ex técnico de Tigres al término del partido contra la albiceleste.

México perdió 2 - 0 ante Argentina y Messi anotó un gol (Foto: REUTERS/Pedro Nunes)

Cuando el entrenador mexicano tomó la palabra para analizar el panorama al que se enfrentará el Tricolor para su último juego en ronda regular, su voz se escuchó quebrada como si estuviera al bordo del llanto, además en la toma sus ojos reflejaron el llanto contenido.

Brevemente Miguel Herrera explicó lo siguiente: “Tres goles tiene que hacer para que, si Argentina gana 1 - 0, ellos puedan pasar a Polonia y rebasarlo en goles”.

De inmediato, los periodistas con los que compartía la transmisión le cuestionaron qué haría si en ese momento estuviera al frente de la Selección Mexicana como técnico y entrara al vestidor para conversar con los jugadores. Antes de responder, el Piojo tomó una pausa para meditar cuál sería su respuesta y evitar mostrar sus sentimientos en la cámara por la derrota de México, ya que la transmisión era un vivo.

Miguel Herrera lloró por la derrota de México contra Argentina (Tik Tok/ @iamfutb0l0gia)

Y es que ante la pregunta, en primera instancia Herrera no supo argumentar algo a favor del combinado nacional pues llegó a la conclusión de que el equipo de Gerardo Tata Martino no tuvo la intención de competirle a los pupilos de Lionel Scaloni, así que las consecuencias fueron los dos goles en contra que aniquilaron el partido.

“No, no. Después de este partido... es que no sé qué decir, porque al final de cuentas —como lo han dicho ustedes— cuando tú sales a no perder, lo más seguro es que puedes perder”

El Piojo Herrera contuvo el llanto durante una transmisión en vivo (Tik Tok/ @iamfutb0l0gia)

La reacción de Miguel Herrera causó que diferentes fans del Tri pidieran que el ex timonel del América vuelva a la selección y sea el entrenador que tome al equipo de cara a la Copa Mundial de 2026, la cual se realizará en México con sedes compartidas con Estados Unidos y Canadá.

Cabe recordar que en repetidas ocasiones un sector de la afición pidió la renuncia de Gerardo Tata Martino antes del arranque de la Copa Mundial. En aquel momento, el propio Miguel Herrera se “candidateó” y aseguró que siempre estará en disposición de tomar al Tri con tal de ayudar al equipo azteca.

El Piojo Herrera se conmovió por la derrota del Tri (Tik Tok/ @iamfutb0l0gia)

En una entrevista con ESPN, Herrera reveló que dentro de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) su nombre es un “común denominador” así que siempre estará disponible para asumir un rol dentro del equipo mexicano.

“La gente de Selección Mexicana me dijo ‘como saliste de selección, tu nombre siempre va a ser un común denominador en la mesa, siempre vas a estar con los candidatos’. He oído mucho que Gerardo Martino se va cuando termine el mundial. Por supuesto (que le gustaría el cargo). Reitero, los resultados tampoco me sacaron de la selección”, compartió.

