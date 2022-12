América presentó a Israel Reyes como su primer refuerzo para el Clausura 2023

Israel Reyes, nuevo jugador del América. Foto: Club América

En medio de la fiebre mundialista por Qatar 2022 y a sólo un día de la eliminación de la Selección Mexicana, el fútbol local se movió de cara al siguiente torneo de la Liga MX. Y es que, el Club América presentó a Israel Reyes como nuevo jugador en lo que representa el primer refuerzo del equipo para la disputa del Clausura 2023.

Luego de varios meses de negociación con Puebla (no era la primera ocasión que la directiva azulcrema pujaba por el futbolista), el mexicano de apenas 22 años de edad fue confirmado como nueva Águila. El canterano atlista disputó más de 70 encuentros defendiendo la camiseta de La Franja, conjunto con el que se consolidó como un de los mejores defensivos del balompié nacional.

Los detalles de traspaso no han sido revelados, pero se presume que no fue una transacción barata para los de Coapa pues de acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, Reyes era el jugador de mayor valor dentro de la plantilla poblana. Según este, su carta está valorada en 4.5 millones de euros con lo que se ubica como el 31° elemento mexicano de mayor valía.

¡Gracias por defender siempre el 🔵⚪ con 🥚🥚 e IDENTIDAD PUEBLA!👊🏻



Que te vaya chingón en tus futuros proyectos 🤝🏻 ¡Gracias, Israel Reyes!🫡#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/I5iPjQUkXI — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) December 1, 2022

América va por la revancha

La eliminación en las semifinales del Apertura 2022 caló hondo en el seno azulcrema. Luego de terminar como superlíder de la temporada regular y superar a Puebla e Israel Reyes en los cuartos de final por goleada (marcador global de 11-2), América cayó contra todo pronóstico ante Toluca. Con ello, la institución sumó cuatro años sin levantar un campeonato de Liga MX, pero sobre todo acumuló presión.

Sobre la eliminación, el entrenador Fernando Ortiz comentó para el propio club: “De la forma en que fuimos eliminados el semestre pasado, no he dejado de pensar en qué corregir y en qué mejorar, en qué me equivoqué. Luego de procesar ese pensamiento que tengo en lo personal sí trato de descansar. (...) Uno tratar de despejarse, de cargar pila en las vacaciones y volver a retomar con todas las ganas y no volver a equivocarse”.

El Tano es director técnico americanista desde hace ya dos torneos cuando en el Clausura 2021 fue nombrado en sustitución de Santiago Solari. Desde entonces, Ortiz ha dejado buenas impresiones respecto a su labor pues consiguió levantar al equipo del sótano a la clasificación directa en su primera temporada. Hecho que le valió pasar de interino a fijo en el cargo. En su segundo semestre fue líder y llegó a semifinales.

Fernando Ortiz, entrenador del América. Foto: Club América

Ahora, con la mira puesta en lo que será el siguiente torneo el entrenador de origen argentino comentó: “Se viene un semestre importante, lindo. Y ellos tienen que estar preparados mentalmente más que físicamente. (...) Las aspiraciones acá son siempre las mismas, en una institución tan grande como lo es América campeonar es el objetivo mayor para el grupo”.

