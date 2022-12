“Ya no compren boletos”: viralizaron canción contra la selección mexicana tras eliminación del Mundial Qatar 2022

Gerardo Martino abandonó al equipo mexicano tras su desastrosa participación en la Copa Mundial 2022. (Foto: REUTERS - Marko Djurica // Captura TikTok)

Millones de aficionados recurrieron a sus redes sociales para externar su molestia en contra de la selección mexicana de fútbol y su ex director técnico, Gerardo Tata Martino, por su eliminación del Mundial Qatar 2022. Su desempeño en la fase de grupos dejó mucho que desear y las cifras lo demuestran, pues solo tuvieron dos anotaciones en tres partidos, recibieron varias tarjetas amarillas y después de aproximadamente cuatro décadas se quedaron fuera de octavos.

“Hoy mismo le pongo su altar a San Memo”: lanzaron corrido de Guillermo Ochoa tras su debut en Mundial Qatar 2022 Los aficionados mexicanos tienen esperanza de que ningún balón entre en la portería del arquero tapatío, en especial durante su partido contra la Selección Argentina VER NOTA

Un profundo sentimiento de decepción inundó plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Memes, videos y críticas fueron las principales publicaciones del público en general y algunos famosos como Vanessa Huppenkothen, Denise Maerker y Eugenio Derbez. Se viralizaron muchas reacciones, pero un usuario de TikTok llamó especial atención porque escribió una canción para los futbolistas, el director argentino y la Federación Mexicana de Fútbol [FMF].

Luis Chávez metió el gol de la esperanza frente a Arabia Saudita. (Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El músico buscó su guitarra para escribir una canción, a manera de crítica, sobre todos los problemas que está enfrentando el equipo mexicano. Primero dejó entrever su tristeza porque fueron eliminados tras perder contra Argentina, empatar con Polonia y ganar ante Arabia Saudita. Después lamentó todo el tiempo y dinero que destinaron los aficionados mexicanos que viajaron a Qatar para apoyarlos.

Cuauhtémoc Blanco aseguró que “si Arabia le ganó a Argentina, México tiene que hacerlo” en Qatar 2022 El cuadro comandado por Gerardo Martino se enfrentará a la ‘Albiceleste’ de Messi el 26 de noviembre desde el Estadio Lusail VER NOTA

“Primero quitan el descenso, ni Copa América tenemos y todo quieren que ganemos, eso nunca va a pasar. Paisas, ya no compren boletos porque solo les ven el pelo. Para ellos solo el dinero importa. El Tri así no funciona, cada cuatro años van y la esperanza matan, la matan, la matan”, se escucha.

El tiktoker también se pronunció en contra Gerardo Martino al grado de pedirle su renuncia. Y es que su partido contra su país natal dejó mucho que desear por la alineación que puso sobre el terreno de juego. Cabe mencionar que el director técnico confirmó su salida tras el último partido que jugó la Selección este 2022.

Confirmada la alineación de México para enfrentar a Argentina en Qatar Gerardo Martino llegó a declarar que no utilizará la misma alineación para enfrentar a Polonia, Argentina y Arabia Saudita de grupo en el Mundial de Qatar 2022 VER NOTA

“Espero que el Tata su renuncia la de ya y que por fin se vaya, se vaya. Pura corrupción, para eso quiere equipo, pura corrupción, pa’ llenarse los bolsillos. Piénsela mejor, nunca salen de lo mismo, ya nos pasaron los gringos, corrupción”, continuó.

Henry Martin metió el primer gol de México en el Mundial Qatar 2022. (Foto: REUTERS/Matthew Childs// TPX IMAGES OF THE DAY)

El músico señaló presuntos actos de corrupción detrás de la Selección Mexicana y recalcó que por esa razón futbolistas de renombre como Javier Chicharito Hernández o Carlos Vela no aceptaron participar: “¿Para qué quinto partido?, pura corrupción, por eso Vela no vino, pura corrupción. Los malditos directivos nos venden puro humito”.

El usuario de TikTok @ezband utilizó la misma melodía de No se va de Morat para plasmar su composición que duró aproximadamente dos minutos. Las reacciones no se hicieron esperar y pronto la sección de comentarios se llenó con aplausos por su creatividad para crear un tema de un momento tan delicado para la afición y muchos ocuparon el espacio para sumarse a la crítica.

“Que le costaba meter una alineación como la de hoy contra Argentina”. “Único partido que ganamos y nos eliminan”. “Vengo de ver el partido y me identifico”. “Dejen de ir a los estadios de la Liga MX, a ver si no cambian!”. “Tanta verdad en una canción”. “La mejor versión que hay hasta ahorita”. “Totalmente cierto, lo correcto sería ya no ir a los Estadios, ya no comprar playeras de los equipos, ya no aportar a la corrupción que están haciendo”, escribieron.

Esta no es la primera canción que le dedican a la selección mexicana, pues Eugenio Derbez y Paquita la del Barrio se unieron con Rata de dos patas y Yuridia les dedicó Ya es muy tarde.

SEGUIR LEYENDO: