La carta de Octavio Leal Moncada que desnudó la cercanía entre Américo Villarreal y el Cártel del Golfo

Octavio Leal Moncada admitió la participación de la Columna Armada en la campaña de Villarreal Anaya. (Twitter | Cuartoscuro)

En medio de las sospechas y controversias que desató su salida de prisión, Octavio Leal Moncada, líder y fundador de la Columna Armada “Pedro José Méndez”, compartió una carta en la que admitió la participación activa del grupo en favor del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

Si bien la cercanía entre el actual mandatario estatal y la organización que nació como un grupo de autodefensas no es un tema nuevo, es la primera vez que su líder, también conocido como El Tarzán, reconoce su involucramiento no sólo en las urnas, sino en la campaña electoral de Villarreal Anaya.

En septiembre, días antes de que el funcionario cobijado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) asumiera la gubernatura, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la Columna Armada habría sumado votos en favor del tamaulipeco, pero el escrito compartido por Leal Moncada reveló que su apoyo fue más allá de las boletas electorales.

Octavio Leal Moncada había sido acusado por homicidio calificado. (Facebook/Columna General Pedro J Méndez AC)

“En el tiempo breve de mi ausencia por encontrarme en prisión acusado de un delito que no cometí; pues mi detención obedeció a nuestra participación en la campaña electoral por la gubernatura del estado a favor del Doctor Américo Villarreal Anaya”, puede leerse en el primer párrafo del texto.

El Tarzán fue detenido en Nuevo León el 5 de julio y vinculado a proceso días después por su probable participación en el homicidio de dos personas identificadas como Rutilo Talip Narváez y Saib Talip Rivera.

“No olvidar que hay ruiseñores que cantan sobre las órdenes de aprehensión y tras las rejas dela prisión; nos sentimos libres porque libres somos, HOY DE NUEVO EMPIEZA EL ORDEN, HOY REGRESA LA JUSTICIA CON EL NUEVO GOBIERNO DE AMÉRICO VILLARREAL (sic.)” son las líneas finales del comunicado firmado por Leal Moncada.

La carta fue compartida por el grupo vía redes sociales. (Facebook/Columna General Pedro J Méndez AC)

Posteriormente, el 20 de julio, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, afirmó de manera oficial que Octavio Leal Moncada estaba vinculado al Cártel del Golfo.

No obstante, el pasado 29 de noviembre un magistrado del Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ordenó su liberación inmediata debido a la “falta de elementos” para procesarlo por dicho delito.

De acuerdo con la Boleta de Libertad, la decisión fue tomada por el magistrado de la Sala Regional Victoria del tribunal estatal y ratificada por Santiago Espinoza Camacho, juez primero de primera instancia penal del Primer Distrito Judicial de Tamaulipas.

“Asimismo y una vez revisado su expediente jurídico administrativo, no se localizó proceso diverso al señalado con anterioridad por el cual deba quedar detenido y privado de su libertad”, puede leerse al final del documento.

La Columna Armada ha mantenido su presencia en distintos municipios de Tamaulipas.

Columna Armada, Américo Villarreal y el Cártel del Golfo

La Columna Armada nació en 2010 como un grupo de autodefensas que pretendía encarar a Los Zetas y sus violentos azotes en el estado de Tamaulipas. Con el paso de los años, la autodenominada “Columna Cívica” logró expandirse a distintos municipios, aparentemente, gracias a sus nexos con funcionarios y con el narcotráfico.

Cuando el Gobierno Federal señaló a Leal Moncada como operador del Cártel del Golfo acusó que habría utilizado la denominación de “autodefensa” para encubrir las funciones de la Columna Cívica como un brazo armado de la organización delictiva que, precisamente, contempla a Los Zetas como uno de sus principales enemigos.

Captan llamada de Nohemi Estrella Operadora del Cártel del Golfo y de Octavio Leal Moncada líder de la columna armada en Hidalgo Tamaulipas hablando con su hija. 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/yOh9L88AjY — Gaspar H. Crapulina MPO (@Crapulina_) September 25, 2022

Sumado a ello, en septiembre vio la luz una conversación telefónica en la que Nohemí Estrella Leal -hija del Tarzán- y su hija revelaron la aparente cercanía del gobernador con la Columna Armada y con otros grupos criminales.

“Pues a lo mejor este Américo fue más inteligente, dijo ‘no pues sí, para que me den el voto y yo como quiera lo voy a pagar después, nomás con que me den el voto”, se escuchó decir a la hija de Estrella Leal, a lo que ella respondió: “Pero no nada más somos nosotros, mija. Está bien amarrado con varios cárteles, no nomás nosotros. Tiene que cumplir”.

