Liberaron a Nohemí Estrella Leal, exdiputada del PAN ligada al grupo Columna Armada

En menos de 24 horas, Nohemí Estrella Leal, exdiputada del PAN que había sido detenida la tarde del miércoles 16 de noviembre, quedó en libertad por decisión de un juez de control.

La exfuncionaria identificada como una de las figuras influyentes del grupo Columna Armada “Pedro José Méndez”, autodenominado como organización de autodefensa que ha tenido vínculos con el Cártel del Golfo, fue señalada por la Fiscalía General de Tamaulipas como presunta responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad y violencia física.

Luego de que agentes de la Policía Ministerial y De Investigación cumplimentaran la orden de aprehensión en su contra, la exdiputada local fue consignada a las autoridades judiciales.

Sin embargo, durante la tarde del mismo miércoles, Nohemí Estrella Leal fue puesta en libertad, “a pesar de que en su contra existen delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, según reportó el periodista Nestor Troncoso.

Cabe recordar que los delitos por los cuales la Fiscalía tamaulipeca inició las investigaciones en contra de Estrella Leal, hija de Octavio Leal Moncada, líder fundador de la Columna Armada, habrían sido cometidos, precisamente, en contra del mencionado comunicador.

El 31 de mayo de 2019, Troncoso viajó al Ejido Buenavista, del municipio de Hidalgo, con el objetivo de llevarle víveres a las familias que, desde meses atrás, vivían bajo amenazas de la Columna Armada.

Cuando el periodista se dirigió a dicha localidad, miembros de la Columna Armada lo interceptaron, lo golpearon y lo obligaron a quitarse la ropa antes de retirarse del lugar con la escolta de la policía. Entre las personas que lo agredieron estaría la exdiputada.

Conviene especificar que, en aquel entonces, Nohemí Estrella Leal aún se desempeñaba como integrante del Congreso local de Tamaulipas, por lo que sus delitos habrían sido cometidos mientras era todavía una servidora pública, razón por la cual su liberación fue considerada por Nestor Troncoso como algo sumamente grave.

Según reportes extraoficiales, el día que la entonces diputada Nohemí Estrella Leal y otros integrantes de la Columna Armada agredieron al periodista también habrían participado elementos de la Policía Federal, pues habrían sido ellos quienes “entregaron” a Troncoso al grupo identificado como brazo armado del Cártel del Golfo.

“El más grave de todos, independientemente de que se entre en debate de los delitos cometidos como privación ilegal de la libertad u obstrucción de las vías de comunicación, el más importante y que el juez dejó pasar por alto es que los delitos los cometió estando en funciones de diputada”, manifestó el periodista durante una transmisión la mañana del 17 de noviembre.

Liberación habría sido un “favor” político

Fuentes cercanas al proceso informaron de manera preliminar que la jueza de control encargada de dictaminar la liberación de Nohemí Leal fue Dalia Inés Reyes Zúñiga.

“Esto se trata de un favor que le están haciendo a la diputada por los compromisos políticos”, agregó el periodista en referencia a los presuntos nexos entre la Columna Armada y el actual gobernador Américo Villarreal Anaya que fueron expuestos tras la filtración de una llamada entre la exdiputada (N) y su hija Lizbeth Lucero (L), presuntamente realizada en el pasado mes de julio.

N: Ya se van, hija, ya son dos meses que les dura a esos pendejos y ya ... Ya son dos meses que se va ese pinche gobierno.

L: Pues a lo mejor este Américo fue más inteligente, dijo ‘no pues sí, para que me den el voto y yo como quiera lo voy a pagar después, nomás con que me den el voto.

N: No, pero no nada más somos nosotros, mija. Está bien amarrado con varios cárteles, no nomás nosotros. Tiene que cumplir”, puede escucharse en la grabación que forma parte de una averiguación previa de la Fiscalía General de la República (FGR).

