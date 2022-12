Eugenio Derbez y Paquita la del Barrio se unieron para cantarle a la Selección Mexicana: “Dieron pena”

No es la primera vez que el actor mexicano arremete contra la Selección Mexicana (Foto Instagram: @ederbez // REUTERS/Albert Gea // MOISÉS PABLO / CUARTOSCURO.COM)

Una vez más la Selección Mexicana de Fútbol se quedó a un paso de hacer historia. Su eliminación del Mundial Qatar 2022 en fase de grupos rompió corazones que pedían a gritos un milagro de último momento, pues por primera vez en 44 años no lograron pasar al cuarto partido. Las críticas no se hicieron esperar y, aunque fue un tema sensible, todo estuvo aderezado con el característico sentido del humor mexicano.

“Hoy mismo le pongo su altar a San Memo”: lanzaron corrido de Guillermo Ochoa tras su debut en Mundial Qatar 2022 Los aficionados mexicanos tienen esperanza de que ningún balón entre en la portería del arquero tapatío, en especial durante su partido contra la Selección Argentina VER NOTA

Entre memes, canciones y alguna que otra felicitación para Luis Chávez por su anotación contra Arabia Saudita, resaltaron las reacciones de algunas celebridades mexicanas como Vanessa Huppenkothen, quien rompió en llanto cuando el árbitro terminó el partido, o Eugenio Derbez, quien recordó algunos parodias que hizo hace varios años por la misma situación, su decepción.

La Selección Mexicana ganó su último partido de fase de grupos, pero los puntos que sumó no fueron suficientes. (REUTERS/Alberto Lingria)

El comediante recurrió a sus redes sociales para sumarse a las opiniones sobre el desempeño de la Selección Mexicana de Fútbol dirigida por Gerardo Tata Martino en la Copa Mundial 2022. “Otro triste resultado”, escribió en un post donde agregó un video que grabó hace más de 20 años junto a Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio.

Yuridia arremetió contra la Selección Mexicana por su derrota ante Argentina: “Como si todos fueran mis ex” La cantante interrumpió su concierto para reprocharle a los jugadores su desempeño contra los sudamericanos y les dedicó su balada más pegadora VER NOTA

En el fragmento audiovisual aparece interpretando a Marlyn Mensón -su parodia del ícono del género metal- en una cantina con la cantante veracruzana, quien no pudo más y ante una derrota de los futbolistas mexicanos se lanzó en su contra: “Otra vez ya valimos, malditos hombres. Te dijo Marlyn, todos son iguales. Siempre es lo mismo con la Selección y los mundiales”.

Acto seguido ambos unieron su talento para cantarle Rata de dos patas a todos aquellos que ilusionan a la afición cada cuatro años: “Esta va dedicada a todos los jugadores de la Selección, inútiles”. En esa ocasión, la intérprete cambió parte de la letra para arremeter directamente contra los hombres que representan al país en las justas mundialistas.

“Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, ya perdiste de nuevo. Dieron pena, yo ajustando al antena creí que estaba viendo entrenar al Atlante. Alimañas, escuadra vergonzosa, desecho de la FIFA, los odio y los desprecio. Ratas de dos patas, le estoy hablando al TRI. Porque un equipo llanero, aun siendo el más malito, cuando juega contigo te trae de su puerquito”, se escucha.

La cantante lanzó "Rata de dos patas" en 2004. (Foto: CUARTOSCURO)

Pero eso no fue todo, Eugenio Derbez también revivió un sketch del Longe Moco donde también estalló en contra de la Selección: “Fue horrible, fue horrible. Lo tengo muy presente. La multitud gritando ‘si se puede, si se puede’ y al final ‘no se pudo, no se pudo’”.

Los mejores memes que dejó la eliminación de México en el Mundial de Qatar 2022 Entre tristeza y resignación, los internautas tomaron con humor el desempeño de la Selección Tricolor ante Arabia Saudita VER NOTA

Finalmente, subió un video actual que grabó desde la comodidad de su casa en contra Gerardo Tata Martino por su desempeño al frente del equipo mexicano. Aunque no dijo muchas palabras, su mensaje se interpretó como un reproche: “Quiero aprovechar para mandarle un mensaje al director técnico de la selección, tata, tatata”.

Las publicaciones de Eugenio Derbez se viralizaron en redes sociales, donde muchos usuarios respaldaron su opinión en contra del desempeño de los jugadores mexicanos y el criticado director técnico argentino. Y es que tras la alineación que sacó en el partido contra su país natal desató controversia por supuestamente hacerlo a propósito.

“Eugenio te mando un abrazo mijo que recuerdos ese sketch está genial”, escribió Paquita en los comentarios. “Te van a vetar Eugenio”. “Jugaron como nunca y perdieron como siempre”. “Meme válido también para los mundiales de 2026, 2030 y 2034″. “Necesitamos esto de nuevo todos sus personajes”, fueron algunos comentarios.

SEGUIR LEYENDO: