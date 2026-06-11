Caso Teresa Guadalupe: hallan cuerpo desmembrado dentro de maleta en Nezahualcóyotl, su hijo es el principal sospechoso

Yael "N" es el principal sospechoso del crimen. (@PDI_FGJCDMX)

Restos humanos desmembrados fueron hallados este miércoles 10 de junio dentro de una maleta en una vivienda de la colonia La Perla, municipio de Nezahualcóyotl, como parte de la investigación por la desaparición de Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años.

La mujer fue vista por última vez el pasado 25 de abril, según su ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

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El inmueble donde encontraron los restos, ubicado en la calle Pavias número 35, presuntamente pertenecía a la víctima. Según reportes difundidos por el medio Telediario, el cuerpo estaba dentro de una maleta negra con ruedas que fue escondida en el clóset de una de las habitaciones.

El cadáver fue localizado en avanzado estado de descomposición, por lo que serán realizados estudios periciales para confirmar la identidad.

El único detenido en el caso es Fernando Yael “N”, de 22 años, hijo de Teresa Guadalupe, quien permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte desde el mes de mayo. Un juez de control lo vinculó a proceso por desaparición cometida por particulares agravada y le ratificó prisión preventiva oficiosa, con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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El hijo que denunció la desaparición terminó preso como principal sospechoso

Fue el propio Fernando Yael quien presentó la denuncia ante las autoridades. En ella aseguró que su madre salió el 25 de abril rumbo al Centro Histórico de la capital y no regresó.

Teresa Guadalupe Molina Hernández salió supuestamente rumbo al Centro Histórico el 25 de abril y no regresó. (@FiscaliaCDMX)

El reporte oficial de desaparición, no obstante, se presentó hasta el 1 de mayo, seis días después del hecho.

Tras la desaparición, el joven continuó con sus actividades habituales: asistió a clases en la Escuela Bancaria y Comercial, utilizó el automóvil vinculado al caso y gastó las tarjetas bancarias junto con dinero de Teresa Guadalupe. Esas conductas, junto con el retraso en el reporte, formaron parte de las inconsistencias en su contra.

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Sangre en el baño, en una habitación y en el auto de la familia

El pasado 5 de mayo, peritos de la FGJCDMX realizaron un cateo en el domicilio que madre e hijo compartían en la colonia 20 de Noviembre de la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

Localizaron manchas de sangre en el baño y en una habitación, pese a indicios de intentos de limpieza. Los tapetes del auto marca Seat, modelo Ibiza, vinculado a la familia, también presentaron rastros hemáticos.

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Agentes de la PDI capturaron al joven el pasado 7 de mayo de 2026. Crédito: FGJCDMX

Con esas pruebas biológicas, los registros telefónicos y el análisis de cámaras de videovigilancia, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión. Fernando Yael fue detenido el 7 de mayo en la alcaldía Cuauhtémoc por agentes de la Policía de Investigación (PDI). Posteriormente un juez lo vinculó a proceso.

Mensajes de WhatsApp ubicaron al imputado la noche de los hechos

La noche del 25 de abril, Fernando Yael mantuvo una conversación por WhatsApp con un amigo en la que acordaban salir de fiesta. El periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como c4jimenez, difundió las capturas de pantalla a través de su cuenta de X.

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En los mensajes, el joven reconoció que su madre se había molestado con él por temas escolares y que por eso no le dio dinero ni lo dejó salir:

“Ah, no ‘wey’, todo bien. Pero ya no me dejaron. Me gritó mi mamá y se enojó”, reveló la conversación.

Mensajes compartidos por el periodista. (X @c4jimenez)

Entre la 1:20 y la 1:40 de la madrugada, Fernando Yael habría dejado de responder. Ese lapso estaría considerado como el momento central de la línea de investigación, donde presuntamente ocurrió el crimen.

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En otro mensaje atribuido al estudiante aparecía la frase: “Ahorita le saco el dinero”. También refirió el consumo de alcohol y cocaína esa noche: “Como quieras, ya se me bajó con el peri“.

El mismo periodista señaló este 10 de junio, tras el hallazgo, que la FGJCDMX conocía la existencia de esa vivienda desde el primer día de la investigación y que aun así los restos no fueron localizados sino mes y medio después.

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