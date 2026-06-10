Jorge Campos no reconoce a Ronaldinho luego de que el astro brasileño le pidiera un autógrafo

El brasileño le solicitó una firma en unos guantes durante una grabación de leyendas, pero el exportero mexicano lo frenó con un inesperado “¿Cómo te llamas?”. (Fotos: X/ SoyJorgeCampos1 - Sam Navarro/USA TODAY Sports)

El reencuentro entre Jorge Campos y Ronaldinho en la previa del Mundial 2026 dejó una de las postales más compartidas y comentadas en las últimas horas.

El carismático exportero mexicano compartió un video en sus redes donde el astro brasileño le pidió un autógrafo y Campos respondió con una pregunta que sorprendió a todos.

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En el video publicado pot Campos, Ronaldinho le solicitó que le autografiara unos guantes, a lo cual el mexicano reaccionó. (X/ @SoyJorgeCampos1)

El video fue grabado en el contexto de una grabación que reunió a diversas leyendas del futbol en un mismo espacio. La escena, cargada de humor y complicidad, provocó una ola de nostalgia y comentarios como “No me imagino la fiesta que traen estos dos” entre seguidores de distintas generaciones.

La broma del autógrafo y la reacción viral

En medio de la grabación, Ronaldinho le pidió a Campos que le firmara unos guantes. El mexicano, serio y con su característico humor, respondió: “¿Cómo te llamas?”. La reacción del brasileño, entre sorpresa y risas, quedó registrada en el video.

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El fragmento breve superó rápidamente las cien mil reproducciones y generó miles de reacciones y comentarios .

La naturalidad del momento reforzó su buena relación.

El episodio demostró la complicidad entre ambos y la buena disposición para reírse de sí mismos.

La reacción del astro brasileño ante la respuesta de Campos, entre risas y bromas, generó miles de reacciones en redes. (Foto de archivo)

En este sentido, el inesperado intercambio se sumó a los momentos más comentados en la previa de la Copa del Mundo.

El inesperado encuentro entre Campos y Ronaldinho

El reencuentro entre Campos y Ronaldinho no pasó desapercibido para los fanáticos del futbol internacional.

La escena, filmada como parte de un material que reunió a grandes estrellas como Cristiano Ronaldo, Killian Mbappe y Raúl Jiménez, mostró el valor de los lazos que el deporte deja con el paso del tiempo.

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En días previos, ambos se reconocieron en el set y se fundieron en un abrazo que reflejó afecto y admiración mutua.

El video del autógrafo, registrado por el propio Campos , se viralizó poco después de su publicación.

El gesto de ambos evocó recuerdos de sus logros en el futbol mundial .

Los aficionados celebraron la espontaneidad de la escena.

Campos y Ronaldinho se reconocieron en un set repleto de estrellas y se dieron un abrazo que reflejó afecto y admiración mutua. (X/ @10Ronaldinho)

Así, este encuentro se sumó a una serie de momentos previos a la Copa Mundial que conectaron a figuras históricas con la afición.

Encuentro con Ted Lasso y referencias a la cultura pop

La jornada de grabación también permitió a Campos compartir el momento que vivió con Ted Lasso, personaje interpretado por Jason Sudeikis.

En redes, el mexicano compartió imágenes junto al actor, bromeando al presentarlo como su “nuevo entrenador”.

Ambos posaron juntos en un ambiente de intercambio de bromas y referencias al futbol internacional .

Los seguidores celebraron lo inusual del encuentro, por las características de ambos personajes.

Jorge Campos compartió un encuentro con Ted Lasso, personaje de Jason Sudeikis, presentándolo como su “nuevo coach”. (X/ @SoyJorgeCampos1)

De esta manera, la suma de estos encuentros consolidó la imagen de Campos como referente en el fubol mexicano y el internacional.