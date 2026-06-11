Una casa desordenada no es pereza sino señal de un trauma profundo, advierte la psicología

Desde la psicología, el desorden en el hogar puede ser síntoma de depresión u otros trastornos, además de experiencias traumáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchos una casa desordenada y con falta de limpieza es reflejo de una persona sucia o floja y es algo que suele ser duramente juzgado por la sociedad.

Sin embargo, desde una perspectiva psicológica, una casa desordenada puede ser síntoma de depresión u otros trastornos así como de experiencias traumáticas, más allá de un simple signo de pereza o desorganización.

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El desorden persistente en el hogar suele reflejar estados emocionales y mentales caóticos, y puede estar vinculado a la falta de energía, motivación o esperanza que caracterizan a la depresión, de acuerdo con información de Selia, sitio especializado en salud mental.

De acuerdo con especialistas, las personas con depresión frecuentemente experimentan dificultad para realizar tareas cotidianas, como limpiar o mantener el orden, debido a síntomas como el agotamiento, el aislamiento y la sensación de sobrecarga.

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Además, la acumulación de objetos, el descuido o el desorden también pueden ser consecuencia de traumas psicológicos o de trastornos como el trastorno por estrés postraumático (TEPT).

En estos casos, la mente utiliza la evitación o la desconexión para lidiar con el malestar, lo que puede traducirse en incapacidad para organizar el espacio o atender las necesidades básicas.

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El entorno desordenado, a su vez, alimenta el ciclo de malestar psicológico: aumenta el estrés, la ansiedad y la producción de cortisol, lo que puede empeorar los síntomas depresivos y limitar la capacidad de concentración y relajación.

Expertos y estudios en psicología destacan que el estado del hogar funciona como un reflejo de la salud mental.

La acumulación excesiva, la suciedad y el caos pueden ser señales de alerta sobre el bienestar emocional de una persona, y frecuentemente requieren atención profesional.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciclo del desorden y la salud mental: un círculo vicioso difícil de romper

El desorden en el hogar y el malestar psicológico suelen retroalimentarse, creando un ciclo difícil de romper para quienes enfrentan depresión o traumas.

Diversos estudios y especialistas en salud mental señalan que este fenómeno inicia cuando el estado emocional afecta la capacidad de mantener el espacio ordenado.

Esta dificultad para organizar el entorno lleva a que el espacio se deteriore de manera progresiva.

Según reportes de la Clínica Mayo y de la Universidad McGill, las personas que viven en espacios desordenados presentan niveles más altos de cortisol, la hormona del estrés, lo que puede agravar síntomas depresivos y de ansiedad.

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El entorno desorganizado también puede afectar la calidad del sueño, los hábitos alimenticios y la relación con otras personas del hogar.

Este círculo vicioso se refuerza porque el malestar psicológico limita la energía para afrontar el desorden, mientras que el desorden mantiene o incrementa ese mismo malestar.

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En casos severos, la acumulación y el caos pueden provocar vergüenza, aislamiento social y conflictos familiares, profundizando el deterioro emocional.

Los especialistas recomiendan intervenciones graduales y apoyo profesional, ya que romper este ciclo suele requerir tanto atención psicológica como cambios concretos en el entorno físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos y estrategias de autocuidado para empezar a ordenar el espacio y mejorar el bienestar emocional

Especialistas en salud mental sugieren que el orden en el hogar puede convertirse en una herramienta de autocuidado para quienes experimentan depresión, ansiedad o malestar emocional.

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Estas son algunas estrategias y consejos prácticos recomendados para comenzar a ordenar el espacio y, al mismo tiempo, mejorar el bienestar psicológico:

Empieza por una tarea pequeña . Selecciona un área o rincón específico, como una mesa o un cajón, y enfócate solo en ese espacio. Completar una tarea breve puede generar una sensación de logro y motivar a continuar.

Establece rutinas diarias o semanales . Dedica unos minutos al día a ordenar, por ejemplo, antes de dormir o al despertar. Tener un horario facilita integrar el orden como parte de la vida cotidiana.

Divide las tareas . Si ordenar toda la casa parece abrumador, separa el trabajo en actividades más manejables: hoy solo la cocina, mañana el baño, después la sala.

Deshazte de lo que no necesitas . Clasifica objetos y pregúntate si realmente los usas o te aportan algo positivo. Dona, recicla o tira aquello que ya no cumple una función.

Crea un sistema de organización sencillo . Usa cajas, etiquetas o separadores para facilitar que cada cosa tenga un lugar definido y accesible.

Evita la autocrítica . El proceso puede ser lento y está bien pedir ayuda o tomarse descansos. Reconoce cada avance y trata el tema con compasión.

Involucra a alguien de confianza . Familiares o amigos pueden apoyar en tareas concretas y ofrecer compañía, lo que reduce la sensación de aislamiento.

Escucha música o usa temporizadores . Poner canciones animadas o fijar un tiempo límite para ordenar puede hacer la tarea más llevadera y evitar que se vuelva abrumadora.

Busca apoyo profesional si es necesario. Si el desorden es extremo, afecta la vida diaria o genera mucho malestar, es recomendable acudir con un psicólogo o terapeuta.

Estas estrategias ayudan no solo a recuperar el control sobre el entorno físico, sino también a fortalecer la autoestima, reducir el estrés y facilitar la creación de nuevos hábitos positivos.

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