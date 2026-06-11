México

Arroz con leche: así puedes preparar el típico postre mexicano sin lactosa ni gluten

Las personas con cierta intolerancia en el sistema digestivo aún pueden disfrutar este dulce

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Un cuenco humeante de arroz con leche sin gluten y deslactosado, decorado con canela y tiras de limón, sobre una mesa de madera clara con arroz crudo, leche vegetal, limón y lima.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión sin gluten y deslactosada del arroz con leche adapta la tradición a quienes buscan un postre clásico sin riesgos digestivos.

El uso de leches vegetales y arroz sin trazas de gluten permite recuperar ese sabor de infancia en la mesa familiar.

En la receta tradicional, la proporción es de un litro de leche por cada 150 gramos de arroz.

Para la versión sin gluten y deslactosada, la leche entera se sustituye por bebida vegetal, como leche de almendra o de coco, mientras que el arroz blanco de grano corto se mantiene, ya que no contiene gluten de manera natural.

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El resultado es un postre que se conserva hasta cuatro días en refrigeración y mantiene su textura cremosa.

Ingredientes

  • 1 litro de leche vegetal (almendra, arroz o coco, sin azúcar ni gluten)
  • 150 g de arroz de grano corto (libre de gluten)
  • 120 g de azúcar o edulcorante apto
  • 1 rama de canela
  • Cáscara de 1 limón (sin parte blanca)
  • Cáscara de naranja (opcional)
  • 1 cucharada de margarina vegetal (opcional, para más cremosidad)
  • Canela molida para espolvorear (opcional)

Materiales necesarios

  • Cacerola de fondo grueso
  • Cuchara de madera
  • Recipientes individuales o una fuente

Cómo hacer arroz con leche sin gluten y deslactosado

Manos revolviendo arroz con leche sin gluten y deslactosado en una cacerola sobre la estufa. Ingredientes como leche vegetal, limones, canela y azúcar están en la mesa.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Calentar la leche vegetal en una cacerola grande junto con la rama de canela y la cáscara de limón (y naranja si se desea).
  • Cuando la leche esté caliente, agregar el arroz lavado y mezclar.
  • Cocinar a fuego bajo, revolviendo cada tanto para evitar que se pegue y conseguir una textura cremosa.
  • A los 20 minutos, añadir el azúcar o edulcorante y seguir cocinando otros 15 a 20 minutos, controlando que el arroz esté tierno y la preparación espese.
  • Retirar del fuego, sacar la canela y las cáscaras.
  • Si se quiere, añadir la margarina vegetal para una textura más suave y mezclar hasta fundir.
  • Dejar enfriar y guardar en el refrigerador.
  • Servir frío o tibio, con un poco de canela espolvoreada.

Consejos para preparar otros postres deslactosados

  • Utilizar bebidas vegetales sin azúcares añadidos y revisar etiquetas para evitar trazas de lácteos.
  • Reemplazar la mantequilla por margarina vegetal sin caseína en brownies, galletas y panes.
  • En flanes y natillas, mantener los tiempos de cocción y cantidades similares al usar leches vegetales.
  • Preferir bases de arroz y maíz para postres sin gluten.

Por qué la gente es intolerante a la lactosa

La intolerancia a la lactosa se presenta cuando el intestino delgado produce poca o ninguna lactasa, la enzima que descompone el azúcar de la leche.

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Infografía que ilustra una receta de arroz con leche sin gluten ni lactosa, mostrando un tazón del postre y pasos para su preparación con ingredientes clave.
Infografía detallada sobre la preparación y conservación del arroz con leche, una versión clásica sin gluten ni lactosa, ideal para quienes buscan opciones digestivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto provoca síntomas digestivos tras consumir lácteos. En México, la intolerancia es más común en adultos, y suele diagnosticarse tras molestias como hinchazón o dolor abdominal.

Tips para conservar el sabor

  • Usar arroz de grano corto y remover constantemente para lograr la textura cremosa.
  • Elegir leche vegetal sin saborizantes ni azúcares añadidos ayuda a mantener el perfil clásico del postre.
  • Guardar el arroz con leche en recipiente hermético y refrigerar de inmediato para evitar sabores rancios.
  • Añadir la canela recién molida antes de servir para preservar el aroma.

El origen del arroz con leche

El arroz con leche llega a América Latina con la migración española y se integra en la cultura culinaria local.

De acuerdo con Gastronómadas, este plato aparece en la península ibérica durante la Edad Media y adopta ingredientes regionales al cruzar el Atlántico.

En México y Argentina, el postre se asocia a celebraciones familiares, con variantes según el gusto de cada casa.

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