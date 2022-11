“La mejor propuesta del mundo”: joven aprovechó un pozolazo para sorprender a su novia con un anillo de compromiso

(Captura TikTok)

Las propuestas de matrimonio continúan siendo un tema recurrente en redes sociales, pues es muy común que internautas accedan a plataformas como YouTube o TikTok para ver los momentos más románticos que han protagonizado algunas parejas que se atrevieron a dar el siguiente paso en su relación, otros prefieren ver fallidas declaraciones de amor, mientras que unos pocos buscan inspiración para idear su propia proposición.

Como olvidar la legendaria propuesta que organizó un estadounidense en un cine a ritmo de Rude de Magic!, o la vez que un hombre enamorado se transformó en un príncipe de Disney animado para pedirle a su novia que aceptara construir una vida juntos. Fue así que restaurantes, plazas comerciales, explanadas y hermosos paisajes se convirtieron en los escenarios favoritos para algunos valientes que todavía creen en el matrimonio.

Por esa razón, muy pocos han logrado sorprender a su pareja con su proposición. Tal fue el caso de un joven mexicano que dejó sin palabras a su novia al pedirle matrimonio frente de sus seres queridos. Y es que rompió estereotipos románticos al elegir un escenario poco común, una comida familiar donde el platillo fuerte fue un delicioso pozole verde.

En el fragmento audiovisual que se viralizó en TikTok se puede apreciar una pareja de jóvenes listos para degustar el platillo típico mexicano. Todo parecía una comida normal, pues entre murmullos se escuchó a varias personas pasando platos, condimentos, bebidas, etc.

De un momento a otro la mujer agarró un paquete de tostadas que estaba enfrente con la intención de empezar a comer y mientras lo abría se encontró con una sorpresa, una pequeña caja roja. En cuanto sacó el “regalo” su novio la miró fijamente y sin pensarlo dos veces se arrodillo para pedirle matrimonio. La mujer sonrojada aceptó y todos los felicitaron por su decisión.

“Sí al amor, sí a la vida juntos y sí al amor de mi vida”, escribió la usuaria @zaira:01.19, quien sería la futura novia.

Su post se llenó con aplausos y reconocimientos para el novio por su original proposición. Incluso, algunos consideraron que dicho escenario es el mejor para declarar amor eterno, mientras que otros pidieron que la marca de tostaras patrocine el costoso evento.

“Que original! Yo también quiero un pozolazo”. “Si a mí no me piden matrimonio así con un pozolito , no quiero”. “La mejor propuesta de matrimonio del mundo”. “La propuesta de matrimonio perfecta no exist…”. “Ahí es cuando realmente vez que solo lo hará si quiere hacerlo”. “Por favor que la tostadas marca “Charros” le patrocine la boda”. “quien le gana a una pedida con pozole! NADIE, me encantaron sus caritas”, fueron algunas reacciones.

El TikTok también se viralizó en Twitter, donde muchos usuarios consideraron que fue la combinación perfecta: “Abres unas tostadas para echarte tu pozole y encuentras el anillo para la propuesta de bodas. La mejor propuesta de matrimonio tenía que ser ñera”.

Los protagonistas del romántico momento no han compartido más información sobre su próximo enlace matrimonial, pero se sumaron a la petición para que la marca de tostadas se haga presente y los apoye de alguna manera con el evento que podría celebrarse en 2023.

Y es que una boda es considerada como la fiesta más costosas que puede tener una pareja debido a todos los gastos que tienen que cubrir, desde los tramites oficiales y eclesiásticos, hasta el banquete, flores, música, salón, decoración, trajes y demás cosas que son indispensables.

