“Me mató la Selección”: Vanessa Huppenkothen y su llanto tras eliminación de México en Qatar 2022

Vanessa Huppenkothen estalló en llanto tras eliminación de México en Qatar 2022

Tras el resultado del partido de futbol entre México contra Arabia Saudita, donde los dos goles que anotó la escuadra mexicana no fueron suficientes en el conteo general para lograr la permanencia del equipo azteca en el Mundial de Qatar 2022, la reportera de deportes Vanessa Huppenkothen estalló en llanto.

Y es que tras siete mundiales seguidos, la Selección Mexicana mexicana no logró avanzar a los octavos de final.

Visiblemente desconsolada, la conductora de ESPN Deportes, quien se encuentra en el emirato árabe durante esta justa deportiva, expresó en un video colgado en su cuenta de Instagram.

Vanessa se encuentra en Qatar, desde donde realiza cápsulas para la cadena ESPN (Foto: IG/@vanehupp)

“Hoy no quise ir al estadio, quería como estar tranquila, sola, viendo el futbol, estoy bien triste, la neta sí me dolió un chorro. Ya sé que me veo muy ridícula y ‘cómo lloras por una selección’, pero pues sí, sí me dolió, esta vez sí me dolió mucho. Amo el futbol, amo a la Selección, amo a mi país, amo verlo jugar”, dijo la también modelo en el video dirigido a sus 2.2 millones de seguidores en la red social.

La reportera de 38 años expresó que los hinchas mexicanos son de los más entusiastas al apoyar a su equipo, por lo que el desempeño de la escuadra liderada por “El Tata” Martino “la mató”.

“Somos una afición súper chingona, la neta estando aquí, de las más fregonas que hay en el mundo, estábamos felices, bailando, cantando, gritando, neta es muy chingón ser mexicano, pero no sé, hoy sí me mató la Selección”, expresó la periodista.

La ex reina de belleza escribió al pie del clip compartido: “Triste… ya sé, soy una ridícula pero el futbol es mi mayor amor! Vivo, juego, hablo, comunico futbol todos los días de vida…”.

La reacción de Vanessa generó diversas reacciones, entre quienes “se sumaron a su dolor” y quienes criticaron su exceso de “sentimentalismo” en el apoyo al equipo mexicano.

“Bueno, cada quien sus fijaciones”, “Ay, ya, Son unos mediocres. Relaja”, “Fuera por siempre el ‘Tata’ y los que lo trajeron”, “Súper mala actuación de la selección, a mí no me había tocado verla eliminada en una ronda, urge reestructura total de la liga, directivos, esquema de la liga, ascenso y descenso. Ya es una liga sin pelea, súper mediocre y aquí está el resultado”, “Neta, hay cosas más importantes en el mundo por las que realmente habría que llorar”, fueron algunos comentarios del público.

Además, algunas figuras del medio de entretenimiento le mostraron su apoyo a Huppenkothen. La conductora Karla Gómez le comentó: “Es que la afición que tiene Mexico es de las más impresionantes en un mundial, claro que duele. El futbol mueve energías bien bonitas en los países, queríamos mucho que Mexico pasara”; mientras que la actriz Maky Moguilevsky se solidarizó, “Ay amiga, estoy tan triste”. Por su parte, la conductora Jolette Navarrete escribió “Estamos igual” junto a un emoji de corazón roto.

La efusiva reacción de Vanessa Huppenkothen deriva de que México quedó fuera de Qatar a pesar de ganar 2-1 ante Arabia Saudita, pero superado por diferencia de goles por Polonia. Desde 1978 la escuadra mexicana no había quedado fuera de la justa mundialista en Fase de Grupos.

El Tricolor se despide de Qatar con un saldo de una victoria ante Arabia Saudita (1-2), un empate con Polonia (0-0) y una derrota frente a Argentina (2-0). México empató en unidades con los polacos, no obstante, la diferencia de goles fue fundamental para los europeos.

Sumado a esto, Gerardo “El Tata” Martino ha dejado de ser el director técnico de la Selección Mexicana, según lo dio a conocer al sonar el silbatazo final del encuentro.

