Capi Pérez debutó como cantante con icónico tema de Valentín Elizalde

Todo comenzó como un "karaoke" pero terminó en un tema profesional que podría marcar el comienzo de su carrera como cantante. (Foto Instagram: @elcapiperez // CUARTOSCURO.COM)

Capi Pérez no deja de sorprender a sus fans con sus parodias en el Mundial Qatar 2022, pues desde que se sumó a la cobertura especial de TV Azteca se ha posicionado entre las principales tendencias de redes sociales. Entre disfraces, dinámicas y convivencias con sus compatriotas que se encuentran en el país sede apoyando a la Selección Mexicana de Fútbol, impresionó al lanzar su primer tema musical.

El conductor y comediante mexicano reapareció en su cuenta de Instagram para compartir con sus casi cinco millones de seguidores una gran noticia, ya está disponible su primer canción. Y es que tras su exitosa participación en ¡Quiero Cantar! -un reality de Venga la Alegría-, se atrevió a debutar como intérprete con un icónico tema de Valentín Elizalde.

Carlos Pérez se encuentra en Qatar junto a su esposa. (Foto Instagram: @elcapiperez)

Se trata de Vete Ya, una pieza musical que el Gallo de Oro lanzó en 2003 y que se mantiene vigente como uno de sus temas más famosos dentro del regional mexicano.

Según explicó el propio comediante en su publicación, su versión no es más que un homenaje para el intérprete mexicano que lamentablemente murió el 25 de noviembre de 2006 víctima de asesinato después de terminar un show que ofreció en Reynosa, Tamaulipas. Por esa razón, Capi decidió lanzar el tema precisamente el día en que se cumplieron 16 años de la partida del Gallo de Oro.

¡Ya salió! Este es un homenaje con mucho cariño y respeto para mi ídolo Valentín Elizalde. Ya pueden ir a escucharla en todas las plataformas y también pueden ver ir a ver el video en YouTube.

Pero eso no fue todo, el comediante de 35 años también estrenó un videoclip que grabó en colaboración con su esposa. En el fragmento audiovisual se puede apreciar al matrimonio en la intimidad de su recamara con aparentes problemas maritales entre escenas del presentador de televisión cantando con una pequeña orquesta.

Sus seguidores de redes sociales quedaron impresionados con la versión del Capi y aunque recibió muchos comentarios positivos por atreverse a debutar como cantante, también recibió críticas porque algunos consideraron que no fue un homenaje y le recomendaron continuar con la comedia.

(Foto: Instagram/@valentina__elizalde)

“Ya cualquier güey puede cantar. Lo tuyo no es la cantada”. “Si lo pudiera escuchar se vuelve a morir”. “Capi siguiendo los pasos de Omar chaparro”. “Genial el homenaje, pero hubiera estado mejor con tu propia voz sin arreglos”. “¿Hay algo que este tipo no haga bien?”. “A pesar que no eres cantante le echaste muchas ganas y te salió bien chingona la canción, aunque la cantaste en otro género te salió bien”, fueron algunas reacciones.

