¡Oleeeee! Mexicanos en Qatar causaron sensación al “torear” un dinosaurio

El ambiente y creatividad de las y los mexicanos que viajaron a Qatar ha acaparado la atención de miles de internautas (Foto: Captura de pantalla)

Pese a las restricciones y controversias que se han vivido a pocos días del inicio del Mundial de Qatar 2022, un ambiente de fiesta, emoción y esperanza se vive entre los miles de asistentes y quien mejor para agregar ese toque de algarabía que el público mexicano.

Basta con entrar a cualquier red social para ver y percibir, desde el otro lado del mundo, el entusiasmo con el que cientos de mexicanos han acudido al país árabe a apoyar a la Selección Mexicana, no obstante, fuera del fútbol los festejos y celebraciones han acaparado la atención de miles de internautas.

Bajo ese tenor, recientemente se viralizó en dichas plataformas digitales el video de un grupo de mexicanos que, entre sombreros charros, gritos, y hasta una pequeña bocina observan atentos a una pareja que simula estar “toreando” un dinosaurio inflable.

Mexicanos causaron sensación con un disfraz de dinosaurio y su divertida actitud

Al grito de “Oleeeee” el grupo de espectadores observaba con gran curiosidad y sensación a los dos jóvenes mexicanos que simulaban realizar la tradicional actividad española pero muy a su manera, es decir, con sombreros charros y en lugar de un toro el disfraz inflable de un triceratops de color verde.

Al fondo del video también posible percibir a connacionales luciendo la playera de la Selección Mexicana mientras que al menos dos banderas de México ondean detrás del peculiar momento que protagonizaron los jóvenes.

Pese a que ni la tauromaquia ni los triceratops son elementos característicos del país azteca, lo que sí forma parte de la cultura mexicana es el ingenio, el humor y esa habilidad de convertir todo en una fiesta para las y los mexicanos, aún estando en territorio árabe.

Mexicanos y argentinos se enfrentaron previo a partido

Los aficionados de ambas selecciones se vieron envueltos en una batalla campal (Captura de pantalla)

Aunque la mayoría de los videos que circulan de Mexicanos en Qatar han arrancado sonrisas a sus connacionales, desafortunadamente aficionados de la Selección Mexicana ya protagonizaron un primer enfrentamiento con ciudadanos argentinos que también acudieron a la ciudad de Doha a apoyar a su equipo.

Cabe recordar que será el próximo sábado 26 de noviembre cuando México se enfrentará a Argentina en la cancha, por lo que los ánimos comenzaron a subir de tono entre los aficionados, provocando así una riña en las calles de la ciudad árabe.

Primeros reportes señalan que los involucrados únicamente resultaron con lesiones menores, tales como raspaduras y moretones por lo que ninguno requirió atención médica. Asimismo, trascendió que las autoridades no intervinieron para separar, detener o apoyar a las personas que estuvieron en la pelea entre argentinos y mexicanos.

💥SE ARMA LA BATALLA CAMPAL 🥊MEXICANOS🇲🇽 CONTRA ARGENTINOS🇦🇷

Fue cuestión de tiempo para que el video del enfrentamiento se viralizara en redes sociales, generando todo tipo de impresiones entre internautas, aficionados del fútbol y del Mundial de Qatar 2022.

“Esto es una verdadera estupidez, hasta donde llega el fanatismo por un deporte, esto debería de ser castigado severamente. Acaso el que un equipo o selección gane les deja algo, ganan algo? No verdad. Una cosa es ser aficionado y otra cosa es ser vándalo o bravucón”; “Ay! Mis queridos mexicanos, ya empiezan a sacar el cobre. Disfruten, griten, canten, VIVAN! Gocen del privilegio de estar en un mundial y apoyar a nuestro México. Digan NO A LO CORRIENTE Y VULGAR. Qué tristeza me da este video”; “No entiendo porque los enorgullece la violencia, en Argentina cuando pasa esto por un partido no se lo titula con otra palabra que no sea vergüenza. Que no se diga que es México contra Argentina porque no representan a todos son violentos no importa el país”, expresaron algunos internautas.

