Ricardo Peralta habría destapado quién ganó la segunda temporada de MasterChef Celebrity

El influencer debutó como actor en "Supertitlán". (Capturan YouTube: MasterChef México)

Ricardo Peralta, mejor conocido como Pepe, se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por una polémica declaración que lanzó durante un espectáculo que ofreció en Querétaro. Y es accidentalmente habría revelado quién ganó la segunda temporada de MasterChef Celebrity México tan solo unas semanas antes de la gran final y después de las filtraciones que supuestamente hicieron Tatiana y Poncho De Nigris.

En internet circula un fragmento audiovisual donde aparece el creador de contenido junto a su compañero Teo sentados en un sillón arriba de un escenario. Al parecer estaban teniendo una plática con sus fans cuando comenzaron a hablar sobre la participación estelar de Pepe en el reality de cocina más famoso de México.

El comediante contó su historia de amor con su pareja en televisión y se dieron un tierno beso. (Foto: Instagram/@torpecillo)

“Ahí se van Mau y Gavito”, comentó respecto a la competencia que existe entre sus compañeros del programa más queridos. “Y Lorena trae porra”, agregó Teo sin imaginar que su declaración daría pie a que su compañero revelara el nombre de la ganadora de la segunda temporada: “Lorena Ganó, ella ya ganó”.

Mientras estaba diciendo que la actriz y modelo mexicana había ganado se dio cuenta de que había cometido un error, pues fue bajando su tono de voz hasta queda en completo silencio aguantándose la risa. Teo no resistió y soltó una enorme carcajada, tomó sus cosas y se deslindó completamente de la posible culpabilidad.

La actriz no ha dicho nada al respecto. (Foto: Instagram/@masterchefmx)

“Gracias Querétaro, yo no tuve nada que ver TV Azteca, con permiso”, mencionó Teo con una gran sonrisa en su rostro.

Como era de esperarse el fragmento audiovisual se viralizó en redes sociales, donde muchos internautas dejaron entrever que la información no los tomó por sorpresa, pues durante las primeras semanas de transmisión Tatiana sufrió un incidente parecido al compartir una fotografía donde había una notable distinción entre los participantes que serían eliminados y los finalistas.

“Ya sabíamos, la Tatiana nos lo dijo”. “Desde la filtración de Tatiana ya tomamos el show na’ mas para ver el proceso y los dramas para llegar a esos finalistas”. “Pepe: Chale, ya la cagué ¿verdad?”. “No importa que nos demos cuenta quien es el ganador, el show me encanta, me divierte mucho”, fueron algunas reacciones.

Pero la Reina de los Niños no fue la única en regarla, pues a finales de octubre de 2022 Poncho De Nigris también habría revelado que Lorena Herrera es la ganadora por su respuesta a un mensaje que le dejó la propia actriz en una de sus publicaciones en Instagram: “@lorenaherreraoficial felicidades amiga por ganar el reality!!! Te lo merecías”.

(Foto Instagram: @ponchodenigris

Y es que MasterChef Celebrity es el único reality donde Lorena Herrera se encuentra participando, pues el programa que realizó con Laura Zapata, Sylvia Pasquel y Lucía Méndez para Netflix es de otra índole. En ese momento Poncho De Nigris también desató controversia en redes sociales por levantar la sospecha y, aunque los rumores tomaron más fuerza, la modelo no dio declaraciones al respecto.

“Cuál reality? MasterChef Celebrity?? Oh nooo, vaya spoiler me acabas de dar”. “Buena primicia”. “Tremendo spoiler nos dio @ponchodenigris”. “Terminó de arruinar el programa”. “Ya no veré @masterchefmx”. “@ponchodenigris tenías que regarla, Poncho chtm.”, fueron algunos comentarios.

(Twitter/@MasterChefMx)

Hasta el momento Pepe, Poncho De Nigris, Lorena Herrera y los demás participantes del reality no han hecho declaraciones al respecto, solo queda esperar la gran final para conocer al verdadero ganador o ganadora.

En medio de todo el escándalo, algunos usuarios de redes sociales comentaron que supuestamente se habrían grabado cuatro finales alternativos para proteger el programa de filtraciones. Por esa razón resultaría probable que Lorena Herrera solo sea una finalista.

