Capi Pérez se burló de Ángela Aguilar por usar una cuerda como cinturón: “Ya casi llega el aguinaldo”

Son muy pocos los conductores que logran ganarse el cariño del público con sus programas, colaboraciones y participaciones especiales en los eventos más importantes del año. Tal es el caso del Capi Pérez, un presentador y comediante mexicano que ha ganado popularidad gracias a su sentido del humor que frecuentemente deja al descubierto en Venga la Alegría, La Resolana y redes sociales.

Y esta vez no fue la excepción, pues aunque se encuentra en Qatar disfrutando de la justa mundialista, sigue publicando contenido en sus cuentas. Fue en Facebook donde, durante la mañana de este miércoles 23 de noviembre, bromeó sobre un artículo que Ángela Aguilar usó para sostener su pantalón en una sesión fotográfica que compartió con sus 9 millones de seguidores de Instagram.

“Aguanta mi Ángela, ya casi llega el aguinaldo”, escribió el comediante.

Todo porque la integrante de la dinastía Aguilar prefirió utilizar una pequeña cuerda blanca para ajustar temporalmente el pantalón que llevaba puesto hasta la cintura en lugar de un cinturón. El detalle que pasó por desapercibido por muchos fanáticos resaltó ante los ojos del conductor, quien no pudo evitar burlarse de la situación como si la cantante tuviera carencias económicas de fin de año.

Como era de esperarse muchos usuarios de la aplicación se sumaron con comentarios sarcásticos, pues no es un secreto que la intérprete de En Realidad se encuentra en viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera debido al éxito que ha alcanzado con sus lanzamientos musicales y emprendimientos, por lo que sería poco creíble que este pasando por problemas económicos.

“Lo que el Capi no sabe es que ese cinturón es Gucci y cuesta más de 10 mil pesos mexicanos”. “Que no lo vea Balenciaga, si no en una semana lanzarán un cinto carísimo”. “Mientras ella le pone listón para achicar sus jeans, yo tengo que ponerle elástico para agrandarlos”. “No soy la única que recurre a bolsas de plástico como cinturón”. “Tanto dinero que cobran en sus conciertos y no tiene ni un cinturón”, reaccionaron.

