Cómo fue el reencuentro de Martinoli, Luis García, Faitelson y Joserra en Qatar

Martinoli, Faitelson, Joserra y el Dr. García se reencontraron en Qatar (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Meses antes de que diera inicio la Copa Mundial de Qatar 2022, algunos de los analistas deportivos más emblemáticos de la televisión deportiva mexicana anunciaron que tendrían un reencuentro para compartir una transmisión juntos. Christian Martinoli, Luis García, David Faitelson y José Ramón Fernández se reencontrarían para discutir sobre fútbol y de la Selección Mexicana.

Ahora que ya empezó el campeonato mundial, los cuatro analistas tuvieron su reencuentro y los espectadores volvieron a ver a los ex Protagonistas de Azteca Deportes juntos para una cobertura mundialista tal como ocurrió en la década de los noventa y principios de los dos miles.

Como parte de una campaña llamada Qatar en tus manos Telcel con los Titanes, José Ramón, Faitelson, Martinoli y el Doctor García volvieron salir juntos a cuadro. Su reencuentro ocurrió a escasas horas de que México se midiera ante Polonia. Fue bajo la señal de Azteca Deportes que los cuatro expertos se reencontraron e inauguraron su primera mesa de debate sobre el desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial.

Así fue el reencuentro de Martinoli, Faitelson, José Ramón Fernández y el Dr García (captura TV Azteca Deportes)

El encargado de presentar la emisión fue Joserra, tal como lo solía hacer cuando era jefe de la sección deportiva en la televisora del Ajusco. “Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este grupo tan extraordinario de comentaristas”, enunció José Ramón, a la par hizo un gesto para presentar a sus colegas de transmisión que estaban sentados junto a él.

Para romper la formalidad de la presentación, David intervino para compartir una aclaración a Joserra pues titubeó segundos antes de presentar el segmento. “Se llama Titanes, José Ramón”, dijo Faitelson; aquel comentario de inmediato soltó las risas de Martino y del Doctor García.

Rápidamente Joserra “corrigió” su error y le volteó la broma a Faitelson. “Se llama Titanes, Faitelson decía capitanes”, frase que nuevamente causó la risa de los actuales colaboradores de TV Azteca. El polémico comentarista deportivo siguió con esta dinámica e ironizó un comentario haciendo alusión a otros programas deportivos: “En Caliente tampoco o La Jugada”, expresó.

El reencuentro de José Ramón Fernández, Christian Martinoli, David Faitelson y el Doctor García (Foto: Twitter/ @Faitelson_ESPN)

José Ramón se encargó de corregirlo pues comentó “no, no deja de decir tonterías”. Después de aquella breve charla esporádica, Martinoli introdujo la conversación sobre qué los orilló a reintegrar el ex equipo de Los Protagonistas. En el Mundial de Rusia 2018 fue la primera ocasión en la que los analistas volvieron a colaborar juntos para discutir sobre el Tricolor.

Así que debido al “rotundo éxito” de hace cuatro años, según argumentó el propio Christian Martinoli, fue el motivo que los orilló a repetir la fórmula en Qatar 2022. En su primera mesa de debate cuestionaron las posibilidades que tenía México de ganarle a Polonia ya que hasta ese momento el equipo tricolor solo generaba dudas en cuanto a su rendimiento deportivo.

Recientemente, José Ramón Fernández y David Faitelson se encargaron de “inaugurar” las controversias y las escenas cómicas de ESPN para el programa de Fútbol Picante. Durante el programa de Fútbol Picante José Ramón tenía en sus manos un balón, así que se lo pasó a Faitelson.

Los Protagonistas en 1986. Toño Moreno, Nacho Trelles, José Ramón Fernández, Alfredo Ruiz y Francisco Javier Gonzalez (IG: joseramonfernandeza)

Desde su lugar se lo aventó a las manos del analista deportivo. Una vez que Faitelson terminó su intervención sobre las comparaciones que en su momento recibió Cuauhtémoc Blanco cuando era delantero del Tri, David Faitelson volvió a aventarle el esférico a José Ramón, pero no con el tino adecuado.

David aventó con bastante fuerza al grado que en lugar de caer en las manos de José Ramón terminó pegándole en la cabeza. Debido a que se trataba de una transmisión en vivo, en la emisión del programa se escuchó la exclamación de José Ramón. “¡Aay!”, dijo, mientras que Faitelson gritó: “¡Ay perdón, José Ramón, no, no, no, ¡Dios mío!”.

