El momento el que Faitelson agredió a José Ramón Fernández durante una transmisión en vivo

Empezó la Copa Mundial de Qatar 2022 y los diferentes periodistas deportivos mexicanos ya iniciaron con su cobertura para sus respectivas empresas para llevarle a su público los pormenores del torneo de fútbol, pero con ello también dieron paso los diferentes momentos bochornosos que ofrece una cobertura mundialista y sus protagonistas.

Recientemente, José Ramón Fernández y David Faitelson se encargaron de “inaugurar” las controversias y las escenas cómicas de ESPN para el programa de Fútbol Picante. A escasas horas de que se inaugurara el Mundial de Qatar 2022, los analistas de la cadena televisiva conversaron sobre los pormenores del evento y de la Selección Mexicana.

Al inicio de la transmisión en vivo, Joserra tenía en sus manos un balón, así que se lo pasó a Faitelson. Desde su lugar se lo aventó a las manos del analista deportivo. Una vez que Faitelson terminó su intervención sobre las comparaciones que en su momento recibió Cuauhtémoc Blanco cuando era delantero del Tri, David Faitelson volvió a aventarle el esférico a José Ramón, pero no con el tino adecuado.

El polémico periodista deportivo lo aventó con bastante fuerza al grado que en lugar de caer en las manos de José Ramón terminó pegándole en la cabeza. Debido a que se trataba de una transmisión en vivo, en la emisión del programa se escuchó la exclamación de José Ramón. “¡Aay!”, dijo, mientras que Faitelson gritó:

“¡Ay perdón, José Ramón, no, no, no, ¡Dios mío!”

Y es que debido a la fuerza con la que fue lanzado el esférico, los micrófonos captaron el sonido del golpe. El impacto le derribó la diadema de la transmisión, así que Hugo Sánchez ayudó a Joserra a reponerse del golpe; mientras tanto Faitelson intentó corregir su error disculpándose y bromeando con lo gracioso que fue la escena.

“Oye José Ramón, pero qué remate de cabeza. El profe Osorio... no puede ayudar a balón parado, profe”, expresó el ex colaborador de Azteca Deportes. Pero de inmediato el experimentado periodista no se quedó callado, así que mostró su inconformidad al suceso “¡lo tiraste a la cabeza!”, reclamó.

Faitelson volvió a mostrar su arrepentimiento pues negó que su acción fuera con intencionalidad de perjudicarlo o agredirlo. “¡Espérate a que te agarre distraído!”, reprochó José Ramón.

Para romper la tensión del suceso, Hugo Sánchez intervino y dijo “a ver, a ver, ¿saben qué? ¿podemos ver el VAR, por favor? Porque lo hizo con mala intención, de mala leche”. Debido a que el ex futbolista se mostró a favor de Joserra e intentó defenderlo, el periodista de los Cachirules mostró de nueva cuenta su enojo con Faitelson, “¡Claro!”, agregó.

Bajo esa narrativa, el Pentapichichi recurrió a su experiencia en la cancha para calificar de “mala intención” la manera en la que Faitelson le regresó el balón a José Ramón Fernández. “David, tú no has estado ahí en el campo y no sabes la intención de eso”, le reclamó.

Por su parte, el comentarista que agredió a Joserra se limitó a reírse pues ya no sabía como mostrar que su acción jamás tuvo como objetivo pegarle a él. Con más comentarios bromeando con la acción de Faitelson, los analistas de Fútbol Picante olvidaron el incidente para seguir conversando sobre Qatar 2022.

Para este Mundial, Joserra, Faitelson, Christian Martinoli y Luis García se unirán para colaborar juntos y analizar la actuación del Tri. Cabe recordar que para el Mundial de Rusia 2018 los cuatro analistas deportivos se unieron para hacer mesas de análisis bajo el nombre Rusia en tus manos Telcel, así que repetirán la fórmula para Qatar.

