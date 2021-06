Los Protagonistas: el día que José Ramón Fernández casi desata una pelea a golpes contra los de Televisa

José Ramón Fernández reconoció que por un comentario suyo estuvo a punto de desatar una pelea contra el equipo de Televisa

La rivalidad entre el equipo de José Ramón Fernández y Televisa nunca fue un secreto.

Cada dos años Los Protagonistas superaban en rating a los programas que presentaba la televisora de Emilio Azcárraga Jean y aunque se pensaría que la batalla era solo frente a las cámaras, hubo un episodio que pudo terminar en golpes.

Según contó José Ramón Fernández a Infobae México, en una charla sobre la historia de Los Protagonistas, en Atenas 2004 ocurrió un fuerte incidente con la gente de Televisa.

Resulta que en el Centro de Prensa Principal (CPP), desde donde transmitían todas las televisoras del mundo, el espacio físico de TV Azteca quedó justo al lado del de Televisa.

José Ramón Fernández y El Güiri güiri en su personaje de El Centauro en Los Protagonistas durante Atenas 2004

Era tal la cercanía que no faltaba mucho para que los sonidos de la otra televisora se escucharan en las transmisiones de la competencia.

El compartir espacio también implicaba que gente de una y otra empresa se cruzara en los pasillos, por ejemplo, al ir al sanitario.

“Un día se armó una bronca, casi nos vamos a los golpes, a mí me metieron a un baño, me tuve que esconder”, recordó José Ramón sobre el incidente en los Olímpicos desatado por un comentario mordaz.

“La culpa la tuve que yo”, reconoció. “Vi a un tipo que hablaba como cubano, pero cuando me acerqué dije ‘ah tú eres de Televisa, ¿te pido un favor?’, me dijo ‘sí, claro’. ‘Ya no hagan televisión tan mala’. Salió corriendo detrás de mí, yo me metí al baño y me golpeaba la puerta, de inmediato llegó más gente. Como estaba todo muy vigilado, llegó la policía militar, que además cortó cartucho”.

Con Vanessa Zambotti en Atenas 2004

Los momentos de más tensión se disiparon cuando entró a escena un joven que trabajaba en la producción de Los Protagonistas. “Era muy bueno en artes marciales. Llegó y se supo meter entre cuatro que querían entrar al baño, así que ya salí yo libre de todo”.

Aunque el periodista pensó que ahí iba a terminar todo, “al dar la vuelta me encuentro a todos los de Televisa en su lugar, esperándome y el jefe de ellos me dice ‘¿ya ves José Ramón?, así te va a ir’ y le dije ‘¿qué, contigo? ahora mismo’ y ya se iba a encarrerar cuando lo detienen, yo me meto y se acabó”.

Apenas habían transcurrido unos minutos del connato de bronca cuando el líder de Los Protagonistas recibió una llamada telefónica. “Creo que era un senador de la República que trabajaba para Salinas, ‘ya sabemos del problema, si hay muertos entiérralos’, se calmó todo”.

Como ocurrió desde el Mundial de México 86 y hasta el de Alemania en 2006, el objetivo de Televisa era derrotar en rating a Los Protagonistas.

“Entonces ¿qué hacía Televisa?, arrancaba con cantantes, mientras nosotros arrancábamos con atletas y lo que había pasado en el día, un gran resumen deportivo, que era Juegos Olímpicos, ellos arrancaban con la hija de Angélica María, otro cantante, se habían llevado a Yahir, y ahí quizá era donde levantaban más la aguja y después volvía a caer la aguja”, detalló el periodista sobre la batalla que existió siempre por ganar en el gusto de los televidentes.

Según José Ramón, Ana Guevara estuvo cobijada por Televisa en el proceso olímpico hasta 2004 (Cuartoscuro)

En esa misma edición de Atenas 2004, un capítulo más de la pelea se dio por tratar de tener en vivo a los atletas mexicanos más destacados.

“Teníamos mucha presión de parte de la OTI, que había sido fundada por Televisa, de que la decisión era que quien llegaba primero se quedaba con las posiciones laterales en los estadios con los atletas. Ellos habían gastado mucho dinero en Ana Guevara, Ana gana plata y ellos pensaban que como estábamos mejor colocados en posición no la íbamos a respetar, ya había pasado, se las habíamos ganado, yo dije en una junta donde el secretario general de la OTI era Decio de María, que después fue presidente de la Federación Mexicana de Futbol, así eran los puestos, y yo le decía a Cañedo chico (el hijo de Guillermo Cañedo), ‘vamos a hacer un pacto con Pérez Teuffer’, nos levantamos, nos damos la mano y le digo ‘no me interesa Ana Guevara, yo sé que ustedes han gastado en ella. Yo me retiro’, está bien, así pasó”.

Sin embargo, al final fue la propia Ana Guevara quien quiso ir al estudio con Los Protagonistas.

“Teníamos preparado un corto que había hecho Jesús Ochoa, pero al final cerramos muy fuerte porque al día siguiente el éxito de la plata de Ana Guevara, Belem Guerrero gana plata en ciclismo, que nadie esperaba, con unas bicicletas italianas que Salinas Pliego se las había comprado, a cambio de que nos diera la exclusiva y nos la dio y al día siguiente gana el hermano de Iridia Salazar, plata también, en tae kwon do, y entonces cerramos muy fuerte, equilibramos el asunto. Así era”.

