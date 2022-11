Por qué Carlos Slim no acompañará a AMLO en la marcha del 27 de noviembre

Carlos Slim explicó sus motivos para no estar en la marcha del 27 de noviembre a la que convocó AMLO REUTERS/Luis Cortés

El reconocido empresario Carlos Slim Helú declaró que no acompañará al presidente Andrés Manuel López Obrador a la marcha que convocó el próximo 27 de noviembre y que culminará en la Plaza de la Constitución. De acuerdo al dueño de Teléfonos de México (Telmex) los motivos por los que no participará en la manifestación son a causa de su edad. “Ya no aguanto a los 82 años”, señaló.

AMLO se reunió con Carlos Slim y ex presidentes de Iberoamérica en Palacio Nacional La Ciudad de México será la sede de la XXVII Reunión Plenaria del Círculo de Montevideo, que contará con ex presidentes de España, Chile, Uruguay y República Dominicana VER NOTA

Después de su reunión con el mandatario tabasqueño y otros ex presidentes en el Palacio Nacional, Carlos Slim fue cuestionado sobre la polarización política que existe actualmente en el país y en especial tras la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), a la cual señaló como resultado de la libertad política que hay en el país.

“Es la democracia y la libertad que hay, que es muy buena”, señaló el empresario mexicano.

Denise Dresser arremetió contra Carlos Slim: “Oligarca del viejo régimen” El hombre más rico de México pronosticó un gran crecimiento económico para el país y aplaudió las finanzas de la Cuarta Transformación VER NOTA

Tras la reciente convocatoria del presidente del país para marchar el próximo 27 de noviembre, distintos personajes de la escena pública han apoyado la iniciativa. Durante su conferencia matutina AMLO señaló que la manifestación, que iniciará en el Ángel de la Independencia, será también motivo de su informe de gobierno el cuál estaba programado para el jueves 1 de diciembre.

AMLO y Carlos Slim se reunieron para la celebración del Circulo de Montevideo junto con otros mandatarios (Foto: Twitter/ @lopezobrador_)

De acuerdo a las declaraciones del mandatario Andrés Manuel, la marcha que se celebrará a finales de mes será encabezada por él para que al final de su recorrido al llegar al Zócalo pueda dar su cuarto informe de gobierno. “(La voy a encabezar) para ver también si la gente está contenta con la transformación”, comentó el presidente durante su conferencia matutina.

Carlos Slim: los cinco mejores consejos del magnate mexicano para iniciar un negocio Entre las recomendaciones de Carlos Slim para los nuevos emprendedores, están no derrochar dinero cuando haya buena economía y el trabajo en equipo VER NOTA

Ante las declaraciones del mandatario morenista las preguntas sobré quiénes apoyarán su causa el domingo 27 de noviembre llegaron hasta el dueño de Grupo Carso, el cual respondió con una negativa. El motivo de visita al Palacio Nacional la tarde de este miércoles se debió a la XXVII Reunión Plenaria del Círculo de Montevideo que se llevará a cabo en la capital del país en este mes. De acuerdo a las declaraciones del multimillonario durante la comida que convocó el mandatario Andrés Manuel tuvo la oportunidad de reunirse con cuatro ex presidentes: Felipe González, de España; José María Sanguinetti, de Uruguay; el chileno Ricardo Lagos y Leonel Fernandez, de la República Dominicana.

En la comida que sostuvieron los empresarios y ex gobernantes se discutieron diversos temas políticos e históricos a propósito de la celebración del Círculo de Montevideo que se realizará el próximo 17 y 18 de noviembre. Este año la iniciativa fundada y dirigida por el ex mandatario uruguayo, Julio María Sanguinetti, llevará como nombre “Pandemia y guerra: destrucción humana, política y cultural”.

Carlos Slim aseguró que existe libertad y democracia en el país ( REUTERS/Raquel Cunha

Dentro de este encuentro el empresario mexicano participará con su ponencia “Los cambios en el trabajo y los hábitos de comportamiento”, así como sus argumentos en el debate titulado “La caída de los liderazgos y las nuevas formas de ejercicio ciudadano”.

A su salida de la reunión en Palacio Nacional, Carlo Slim también comentó que la economía del país va por buen camino y considera que hay un “gran potencial” sobre los indicadores. Explicó que el tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es muy importante ya que pone a México como un gran socio exportador para los próximos 15 años. Destacó que existen grandes oportunidades dentro sector económico para los ciudadanos.

SEGUIR LEYENDO: