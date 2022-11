Carlos Slim: los cinco mejores consejos del magnate mexicano para iniciar un negocio

Carlos Slim es dueño de algunas de las empresas más importantes de México, como Grupo Carso y América Móvil. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

Uno de los empresarios más importantes (si no es que el más importante) y reconocidos de México, es Carlos Slim, el magnate mexicano dueño de diversas compañías como Grupo Carso, Grupo Sanborns, Inbursa, entre otros. El magnate comenzó en el mundo de los negocios y las inversiones desde muy pequeño. Incluso, desde niño tuvo su primer negocio, pues colocó un pequeño puesto de dulces en las escaleras de su casa, en donde vendía sus productos a sus tíos y primos.

Casa de los azulejos: a qué época se remonta la historia de este recinto histórico, propiedad de Carlos Slim La Casa de los Azulejos es una edificación histórica que se encuentra en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, y que alberga la sucursal más reconocida de Sanborns, propiedad del magnate mexicano VER NOTA

Además, el magnate mexicano, que llegó a ser considerado la persona más acaudalada de todo el mundo de 2010 a 2013, superando a quien llevaba varios años en esa posición, el estadounidense Bill Gates, recibió por parte de su padre, de nombre Julián Slim Haddad, una educación financiera excelente, esto porque su padre le obsequió a él y a cada uno de sus hermanos una libreta, en donde tenían que anotar los ingresos y egresos que tenían, y al final de cada semana, se sentaba con sus hijos a revisar en qué habían gastado su dinero y si tenían gastos que no fueran necesarios.

Aunado a esto, Slim, teniendo apenas 12 años, abrió su primera cuenta de cheques, para posteriormente, en su juventud, comenzar a invertir y a poner las bases de lo que serían los grandes negocios con los que ahora cuenta.

Así es el lujoso auto que el Canelo Álvarez presumió en Instagram y que está valuado en una cantidad estratsférica En días recientes, el pugilista mexicano presumió el rugir de uno de sus autos más lujosos y caros por medio de sus redes sociales VER NOTA

Slim, en diversas ocasiones, ha dado consejos a emprendedores para que sus negocios funcionen. A continuación, te mostramos cinco de los más importantes que ha dado.

El magnate fue considerada la persona más rica del mundo de 2010 a 2013. REUTERS/Luis Cortés

Trabajo en equipo: Según Carlos Slim, no hay un logro que se realice sin el trabajo en equipo, así que recomendó que haya unión entre todos los trabajadores que tengan objetivos claros y conocimiento de los instrumentos para lograrlos.

La optimista visión que Carlos Slim tiene sobre la economía en México El magnate asistió a un evento conjunto de la SCJN y la UNAM en el que dirigió un discurso a los jóvenes VER NOTA

Personal en activo desarrollo: Carlos Slim siempre busca que su personal sea activo todo el tiempo y que sean personas que estén mejorando de manera constante. Con esto, busca mejorar la productividad de sus negocios, reduciendo gastos y proporcionando desarrollo tanto personal como profesional.

Mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas: con esta frase, el magnate mexicano recomienda no derrochar el dinero a pesar de que haya buena economía. De esta manera, no se sufrirá por dinero cuando sean tiempos malos.

No crecer antes de tiempo: Slim considera fundamental no crecer antes de tiempo, es decir, que al iniciar un negocio no se gaste en cosas innecesarias para dejar que el rumbo del proyecto los haga crecer de forma natural, con el paso del tiempo.

Para el magnate, tener los sentimientos de miedo y culpa sólo dificultarán el camino hacia el futuro. REUTERS/Raquel Cunha

No tener miedo ni culpas: otra de las recomendaciones de Slim para los nuevos emprendedores es que vivan sin miedos ni culpas, pues los miedos son los peores sentimientos de las personas, ya que las debilita e impide su acción. Mientras que la culpa es un enorme “lastre” en el pensamiento, su actuar y su vida en general.

En resumen, dichas emociones sólo dificultarán el camino hacia el futuro, por ello no hay nada mejor que vencer el miedo y actuar con confianza.

Hay que recordar que hace unos días, Carlos Slim, el hombre más rico de México, dio a conocer su opinión respecto a la economía en México. Sus palabras llamaron la atención ya que pronosticó un gran crecimiento económico en el país y destacó el estado de las finanzas públicas en la administración actual.

Fue durante un evento conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Universidad Autónoma de México (UNAM) que el empresario dio un esperanzador mensaje a los jóvenes que asistieron.

“Pero ahora lo que veo para todos ustedes es un México boyante con crecimiento sostenido, con muchas oportunidades, generación de empleo, oportunidades económicas”, dijo el empresario mexicano.

SEGUIR LEYENDO: