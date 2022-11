Después de Soumaya Domit, quiénes han sido los amores de Carlos Slim

Quiénes han sido los amores de Carlos Slim (Foto: Infobae México/Jesús Avilés)

Recientemente el hombre más adinerado de México, y uno de los más ricos del mundo, Carlos Slim Helú, sorprendió al presentarse en público con su actual novia, la empresaria Mercedes Sánchez Navarro, con quien presuntamente sostiene una relación desde hace varios meses.

Fue luego de la muerte de su primera y única esposa en 1999, Soumaya Domit Gemayel, que el magnate mexicano de ascendencia libanesa ha sostenido diversas relaciones con mujeres poderosas; sin embargo, no se ha aventurado a formalizar ninguno de sus noviazgos.

Y es que el amor que compartió con Soumaya fue tan grande que en su honor hasta fundó un museo al que llamó como ella y su multimillonario emporio es la conjunción de las primeras letras de sus nombres, Grupo Carso.

Carlos Slim y Soumaya Domit se casaron cuando ella tenía 17 años y él 26 (Foto: carlosslim.com/)

De acuerdo con la revista Quién, Slim conoció a la joven Domit gracias a que sus madres, Linda Helú y Lili Gemayel, eran amigas. Se casaron en 1966 cuando ella tenía 17 y él 26; la ceremonia la ofició el controvertido sacerdote Marcial Maciel, quien fue acusado de pedofilia.

No obstante, fue luego de 33 años juntos y seis hijos (Carlos, Marco Antonio, Patrick, Soumaya, Vanessa y Johanna) que Soumaya murió a causa de problemas renales a la edad de 50 años. Carlos tenía 59 y no volvió a casarse.

Tras varios años, el empresario se enfocó en su familia y en sus negocios. Sin embargo, una década después de la muerte de su esposa, la revista española Semana reveló que el magnate sostenía una relación con la reina Noor de Jordania, cuyo nombre real es Lisa Halaby.

La reina Noor de Jordania durante un acto en Nueva York en 2015

La reina enviudó -al igual que Slim- en 1999, tras la muerte del rey Hussein. Fue así que la reina Noor abdicó al trono en favor del primogénito de su esposo, el rey Abdalá II de Jordania, quien lleva 23 años en el trono.

El medio español reveló que Slim y la reina se conocieron en 2008, cuando comenzaron una “relación que se afianza día a día y que les ha llevado a recorrer medio mundo”, amparados en la intimidad de los aviones privados.

“Son dos almas solitarias y afines que se han encontrado. Para los dos fue una tragedia perder a su cónyuge. También comparten raíces árabes por sus progenitores y sus respectivos matrimonios”, reveló el medio sobre su relación.

Sin embargo, nunca circuló ninguna fotografía entre ambos, mientras que el romance tampoco fue confirmado.

Carlos Slim organizó una fiesta para la actriz en 2014.

En tanto, al mexicano también se le ha emparejado con la actriz italiana Sophia Loren, a quien conoció en 2011 durante el Festival Internacional de Cine de Acapulco, en donde compartieron mesa junto a Alain Delon, Miguel Alemán Velasco, la actriz Cecilia Suárez y el entonces gobernador de la entidad, Ángel Aguirre.

De acuerdo con el libro Slim. biografía política del mexicano más rico del mundo de Diego Enrique Osorno, la noche que se conocieron, Carlos prestó toda su atención a la actriz. Cuando la italiana se retiró la mesa, fue a caminar a la playa, en donde el mexicano se aventuró a alcanzarla.

Y es que Slim Helú siempre fue fan del trabajo de Loren; de ahí su interés en ella. Sin embargo, pese a los rumores que circularon a principios de la década pasada, la relación entre ambos -aparentemente- siempre ha sido amistosa. Han sostenido diversas reuniones en México y Suiza, donde vive la actriz, e incluso Slim viajó a Ginebra para invitarla a la celebración por sus 80 años.

Sophia Loren declaró que Carlos “es un gran hombre, muy sensible. Es un gran amigo y tiene muy buenos modales. Él no se parece a nadie, es único”.

Carlos Slim y Mercedes Navarro (Foto: Agencia DJS)

Ahora, al empresario -cuya fortuna asciende a los USD 81 mil 200 millones- es parte de un noviazgo con Mercedes Sánchez Navarro, con quien apareció por primera vez en público durante el Gran Premio de México de la Fórmula 1 que se celebró el pasado fin de semana, pese a que desde abril comenzó a rumorearse su posible relación.

De acuerdo con la revista ¡Hola!, la reciente pareja se conoció en 2021 durante la celebración del cumpleaños de Pepita Serrano, quien es madre de Ximena, la esposa de Marco Antonio Slim Domit, hijo de Carlos.

Mercedes es parte de una de las familias más acaudaladas de México; es accionista de la cervecera Grupo Modelo, mientras que su hermano, Eduardo Sánchez Navarro es parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico.

La actual pareja de Slim estuvo casada con Antonio Cué, quien murió a la edad de 88 años en 2021. Ahora, pese a que la información no ha sido confirmada, se cree que ambos millonarios sostienen una relación sentimental.

No obstante, el propio Slim Helú confirmó hace varios años que no está en sus planes contraer un nuevo matrimonio. “No me volvería a casar, la familia que tengo es a todo dar, ¿para qué la voy a descomponer haciendo otra?”, reveló Quién.

