La lista de nominados para los Grammys 2023 fue revelada y usuarios en redes sociales reaccionaron con memes

Usuarios en redes sociales reaccionaron con humor a la lista de nominados a los Grammys 2023 (Foto: Captura de pantalla)

Una ola de emoción y todo tipo de reacciones se ha desbordado la mañana de este martes 15 de noviembre luego de que se diera a conocer la lista oficial de las y los artistas candidatos a adquirir el aclamado gramófono durante la 65ª entrega de los premios Grammy prevista a realizarse el próximo 5 de febrero en la ciudad de Los Ángeles, California.

Premios Grammy 2023: la lista de nominados Beyoncé, Harry Styles y Adele, entre los favoritos en la gala que tendrá lugar el próximo 5 de febrero en Los Ángeles VER NOTA

Cabe mencionar que la popular ceremonia se ha consolidado con el paso de los años como uno de los eventos más importantes de la industria musical pues en ella se reconoce el talento y trabajo artístico que cientos de exponentes de diferentes géneros han realizado en la escena.

Por ello, es común que los nombres de artistas de alto renombre deslumbren entre los nominados a las diferentes categorías que los conforman, situación que suele ocasionar gran revuelo y emoción entre millones de seguidores y usuarios de redes sociales que no tardaron en expresar sus impresiones a través de los divertidos y siempre confiables memes.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con humor a la lista de nominados a los Grammys 2023 (Foto: Captura de pantalla)

Usuarios en redes sociales reaccionaron con humor a la lista de nominados a los Grammys 2023 (Foto: Captura de pantalla)

Usuarios en redes sociales reaccionaron con humor a la lista de nominados a los Grammys 2023 (Foto: Captura de pantalla)

Aunque la oferta entre exponentes y género musicales es amplia para las nominaciones de este año, entre las y los artistas que acapararon gran parte de las categorías figuraron Adele, Beyoncé, Harry Styles, Bad Bunny, ABBA, Kendrick Lamar y Coldplay.

Los mejores memes que ha dejado el trend del rímel y las gorras en redes sociales Entre la confusión y el peculiar sentido del humor de algunos internautas, las plataformas digitales se han inundado con todo tipo de comentarios y opiniones VER NOTA

No obstante, para la 65ª entrega del aclamado gramófono los nombres de nuevos rostros de la industria lograron aparecer en categorías como Mejor Artista Nuevo, tal y como fue el caso de Anitta, Omar Apollo DOMI & JD Beck, Samara Joy, Latto, Maneskin, Muni Long, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle o Wet Leg.

Dentro de los temas que más controversia causaron entre internautas fue la reñida competencia que atravesarán dos de las grandes exponentes de la balada: Beyoncé y Adele, al estar nominadas en algunas de las categorías más importantes como Mejor Interpretación Solista o Álbum del año.

Belinda y Bad Bunny celebraron el triunfo de “Ash Ketchum” en la Copa Mundial de Pokémon después de 25 años Los cantantes se sumaron a millones de fanáticos que enloquecieron con el esperado logró del icónico personaje VER NOTA

Del mismo modo, fanáticas y seguidores de Harry Styles externaron su emoción después de que el exintegrante de One Direction fuera acreedor a siete nominaciones por su tercer álbum de estudio en solitario Harry’s House.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con humor a la lista de nominados a los Grammys 2023 (Foto: Captura de pantalla)

Usuarios en redes sociales reaccionaron con humor a la lista de nominados a los Grammys 2023 (Foto: Captura de pantalla)

Usuarios en redes sociales reaccionaron con humor a la lista de nominados a los Grammys 2023 (Foto: Captura de pantalla)

La presencia latina para la entrega de los Grammys 2023 también se hizo presente de la mano de Bad Bunny, quien actualmente se ha posicionado como uno de los máximos exponentes del género urbano a nivel mundial. Dicha circunstancia se evidenció con la nominación de su álbum “Un verano sin ti” en la categoría de Álbum del año, donde compite con trabajos de artistas y agrupaciones como ABBA, Adele, Beyoncé, Mary J. Bigle, Brandi Carlile, Coldplay, Kendrick Lamar, Lizzo y Harry Styles.

El poder latino también estará presente en la aclamada ceremonia del gramófono con la categoría Mejor Álbum de Música Urbana en donde compiten Rauw Alejandro (Trap Cake, Vol. 2), Bad Bunny (Un verano sin ti), Daddy Yankee (Legendaddy), Farruko (La 167) y Maluma (The Love & Sex Tape).

En la categoría de Mejor Álbum Regional destacaron también artistas de hablahispana como lo son Chiquis Rivera (Abeja Reina), Natalia Lafourcade (Un Canto por México), Los Tigres del Norte (Con La Reunión), Christian Nodal (EP #1 Forajido) y Marco Antonio Solís (Qué Ganas de Verte).

Usuarios en redes sociales reaccionaron con humor a la lista de nominados a los Grammys 2023 (Foto: Captura de pantalla)

Usuarios en redes sociales reaccionaron con humor a la lista de nominados a los Grammys 2023 (Foto: Captura de pantalla)

Usuarios en redes sociales reaccionaron con humor a la lista de nominados a los Grammys 2023 (Foto: Captura de pantalla)

Jon Batiste, el gran ganador de la edición 2022

De manera muy sorpresiva para los televidentes, aunque no tanto para los críticos y votantes autorizados de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, el cantante Proveniente de una dinastía musical de Nueva Orleans obtuvo el máximo reconocimiento musical este 2022, ganándole así a otros grandes artistas como Tony Bennett y Lady Gaga (Love for Sale), Justin Bieber (Justice Triple Chucks Deluxe), Doja Cat (Planet Her Deluxe)-, Billie Eilish (Happier Than Ever), H.E.R. (Back of My Mind), Lil Nas X (Montero), Olivia Rodrigo (Sour), Taylor Swift (Evermore) y Kanye West (Donda).

Las predicciones para este año claramente han comenzado a verse inclinadas por Beyoncé, Adele, Harry Styles y Taylor Swift según los críticos y los fans, sin embargo, como en este caso, todo puede pasar.

SEGUIR LEYENDO: