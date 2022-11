Estos son los mexicanos que competirán por un Grammy 2023

La 65ª entrega tendrá lugar el próximo 5 de febrero en Los Ángeles REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

La premiación más importante a la música latina está de regreso: La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos ya anunció de manera virtual a los artistas nominados a la entrega número 65ª entrega de los Grammy que se entregarán en una ceremonia televisada el próximo 5 de febrero en Los Ángeles , aún con horarios y plataformas por confirmar.

Aunque los temas Easy On Me de Adele, Break My Soul de Beyoncé, As It Was de Harry Styles, entre otros, han sido nominados en la categoría a Mejor Grabación del Año, la representación hispana también se ha hecho presente, teniendo a grandes mexicanos que buscarán llevarse el gramófono anglo más aclamado del mundo.

Aunque lamentablemente no se encuentran en las principales categorías, como lo es Álbum del Año, Canción del Año, Disco Pop, Alternativo, Rock y Urbano, sí existe la posibilidad en la categoría que históricamente le ha dado a más de un compatriota su reconocimiento internacional: Mejor Álbum Regional (Incluido tejano).

Chiquis Rivera

Por su disco "Abeja Reina" buscará ganar un Grammy Foto: Getty Images

La hija de La Diva de la Banda podría cosechar su primer gran fruto, luego de que comenzó su carrera artística en el 2014, al publicar su primer sencillo titulado Paloma Blanca. Un momento muy controversial por el poco tiempo que tenía su madre Jenni de haber fallecido y la historia detrás de ello.

Abeja Reina, su cuarto Álbum de estudio, ha sido contemplado por La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos y aunque ella nació en Los Ángeles, California - un 26 de junio de 1985 y actualmente tiene 37 años-, el género es típico de México y su familia pertenece a la tierra Azteca.

Natalia Lafourcade

El primer álbum de Natalia Lafourcade fue también el gran logro del esperado "platino"

La carrera de Natalia Lafourcade es tan larga y diversa que es difícil clasificarla en un solo género. Desde su debut hace 20 años, la cantante ha pasado por el pop, el rock, el folk, el indie y el regional mexicano. Ha tenido éxito como integrante de una banda, como solista cantautora e incluso con un álbum tributo a Agustín Lara.

Pero el 2023 puede ser otra vez su año pues Un Canto por México (El Musical), también ha sido contemplado por los Grammy 2023.

Los Tigres Del Norte

Consuelo Ángulo de Hernández es la madre de los hermanos que conforman Los Tigres del Norte (Foto: Instagram / @lostigresdelnorte)

Con La Reunión (Deluxe) la popular agrupación buscará tener un nuevo reconocimiento. Aunque en las últimas semanas las vidas personales de sus integrantes han atravesado algunos altibajos por el sensible fallecimiento de su madre, el gramófono podría llegar a sus manos.

Christian Nodal

"EP #1 Forajido" buscará el Grammy 2023 (Fotografía cedida por Telemundo)

“¡Ganando como siempre?”, pese a todas las polémica de su vida personal, el mexicano y su EP #1 Forajido buscarán la oportunidad de demostrar que lo profesional y los escándalos son cosas diferentes y por ese motivo La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos lo ha contemplado.

Marco Antonio Solís

ARCHIVO - El cantante mexicano Marco Antonio Solís "El Buki" durante una entrevista para promover su álbum "Gracias por estar aquí" en la Ciudad de México el 22 de octubre de 2013. Solís, quien será agasajado como la Persona del Año 2022 de la Academia Latina de la Grabación, es uno de los artistas confirmados para presentarse en la ceremonia de los Latin Grammy el 17 de noviembre de 2022. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

El último en la lista, pero no por ello menos importante, es El Buki y su producción Qué Ganas de Verte (Deluxe) también son otra de las opciones que le pueden dar a México un premio en esta ceremonia 2023. El sencillo principal que lleva el mismo nombre del disco, es un tema lleno de amor acompañado de mariachis que se grabó en Los Ángeles con José Hernández Mariachi del Sol de tierra Azteca.

