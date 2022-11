Vivir Quintana llevó la música prehispánica a Marvel: a “ciegas”, en una hora y los retos sobre el proceso creativo

Su canción ‘Árboles Bajo el Mar’ forma parte del soundtrack de “Black Panther: Wakanda Forever” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Ver que un montón de mexicanos trabajamos ahí, no saben qué alegría me da”: Vivir Quintana le ha sumado otra medalla de oro a México en la industria del entretenimiento, al lograr formar parte del soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever. Un álbum producido por Ludwig Göransson, quien ha sido ganador de los premios Grammy y Oscar, y que le permitió ver su nombre en un mismo proyecto donde también está Rihanna.

En entrevista con Infobae México, la mexicana, que es autora de Canción sin miedo un tema que se ha convertido en un himno del feminismo en tierra Azteca, platicó todos los detalles, secretos y grandes aventuras que vivió en el proceso de creación de Árboles Bajo el Mar, una colaboración con la rapera de origen zapoteca Mare Advertencia Lirika.

Y es que a pesar de que la canción ya tenía mucho tiempo de haber sido compuesta y grabada, al igual que todos los que integran el álbum, ninguna tenía su lugar seguro, pues la delicadeza que Marvel Studios le dio a la cinta fue un factor fundamental para el corte final. Sin embargo, entró y no solo eso, también está en una escena muy importante de la película.

Sin decirle para qué proyecto era y en solo una hora: así fue la historia de la canción

"Black Panther: Wakanda Forever" ha sido todo un éxito en taquillas

“En marzo me convocaron para estar en un proyecto ‘muy bonito e importante’, pero no te dicen más; fui al estudio y solo fue un ‘Es un proyecto para Marvel’. Ahí conocí a Ludwig y fue muy buena persona, lo cual ayudó al proceso creativo que de verdad estuvo muy loco. Me empezó a hacer preguntas como ‘¿Cuándo era chiquita qué te gustaba comer?, ¿A qué se dedican tus papás?, ¿De dónde eres?’, entonces introspectivos mucho, pero después llegó Mare Advertencia Lirika y ahí inició el reto”.

Aunque existen casos donde la letra de una canción es hecha incluso en una servilleta de papel, en otros los procesos creativos pueden demorar y tener intervenciones de grandes dimensiones, pero este no fue el caso.

“No dijo que pasáramos al estudio y dijo ‘Les voy a contar que es una película donde le queremos dar mucho peso a las mujeres, sobre todo a las madres, porque son muy importantes, pero luego van a saber por qué. Entonces tiene una hora para escribir una canción’. ¡Una hora y a ciegas! Solo nos puso la música que es de fondo y de ahí pueden partir”, agregó.

Ella es originaria de Coahuila de Zaragoza, México (Foto: Instagram/@by_gustavoduenas/ @vivirquintana)

Vivir Quintana no quiso quedarse con la duda, a pesar de que infiere que ese era el factor que busca el productor, por lo que sí preguntó dónde sucedía la historia, si todo se trataba bajo el agua y con eso decidió hablar de “una madre que tiene a su hijo en el agua”, lo cual era muy “raro” para ella, pero después de ver su canción en la escena de la cinta comprendió todo.

“Le platiqué a Ludwig lo que yo quería decir que era como ‘sembrar semillas debajo del agua’, hablar del mar y así poder hacer esta canción tan ancestral y ahí se monta Mare en el rap, entonces la grabamos en ese día y ese es el audio que sale en la película”, confesó.

A días del estreno, así le avisaron que era para Black Panther: Wakanda Forever

Su canción se encuentra en una escena muy importante de la película (Marvel Studios)

“Fue algo súper emocionante, una sorpresa impactante, porque incluso nos advirtieron ‘Puede que no usemos la canción’, porque existía esa probabilidad de quedar fuera del proyecto, porque iban a ver si se acomodaban con las escenas, los miles de filtros y demás. Yo solo le dije a mi equipo de trabajo ‘Sí queda, que ching*n, de todos modos, ya sabemos lo que es trabajar con Marvel y Disney’”.

Continuó: “Pero nos avisaron que iba la canción y además en un lugar muy importante. Me emocioné bastante porque yo ni había escuchado como había quedado al final, si el rap iba en medio o antes, pero verla en la pantalla fue súper emocionante”, finalizó.

La música de Vivir es una mezcla de música regional con la lírica popular de México, o folk regional (Foto: Instagram/@by_gustavoduenas/ @vivirquintana)

La fama que a nivel nacional y entre distintos grupos de mujeres ya tenía la cantautora, ahora se ha internacionalizado, pues su lírica sumada a sonidos y melodías prehispánicas mexicanas ha hecho que el mundo volteé a ver de nuevo a México: “Está de locos ver en los titulares, ‘Rihanna, Vivir Quintana y Wakanda’”.

