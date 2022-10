Los memes más divertidos con los que internautas reaccionaron al nuevo video musical de Harry Styles

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes al nuevo video del exintegrante de One Direction (Foto: Captura de pantalla)

Harry Styles se ha vislumbrado a lo largo de su trayectoria artística por su estilo original, carisma y personalidad que han conquistado miles de corazones de fanáticas y seguidores a lo largo del mundo desde sus inicios en la exitosa boyband británica, One Direction.

Desde sus extravagantes atuendos y hasta su inigualable carisma, Harry Styles es quizá el exintegrante de la agrupación que más éxito ha tenido en su carrera como solista y prueba de ello son los múltiples elogios que le llueven cada que estrena algún álbum, sencillo o video musical, tal y como pasó recientemente con Music For a Sushi Restaurant.

Fue durante las primeras horas de este jueves que en el canal oficial de YouTube de Harry Styles fue publicado el video musical del que es el tercer sencillo de su tercer álbum de estudio como solista: Harry’s House.

Como era de esperarse, el video musical generó un gran revuelo entre usuarios de redes sociales y es que, aunque se sabe que el intérprete de éxitos como Watermelon Sugar es sumamente creativo, el concepto de su nuevo material audiovisual generó gran confusión entre sus espectadores, abriendo paso así a los divertidos y siempre confiables memes.

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes al nuevo video del exintegrante de One Direction (Foto: Captura de pantalla)

Es así como en poco más de tres minutos que dura el video oficial de Music For a Sushi Restaurant, Harry Styles presenta un fresco -literalmente- material, con una narrativa poco convencional que se centra en relatar la desafortunada situación que el exintegrante de One Direction enfrenta al ser rescatado por los dueños de un restaurante de mariscos.

Entre moluscos y peces, Harry Styles aparece en pantalla como un ser híbrido de humano y calamar pues la parte de abajo de su cuerpo se muestra como viscosos y escurridizos tentáculos que acapararon la atención de cientos de usuarios en redes sociales.

Cabe mencionar que la historia se desarrolla al interior de un restaurante ficticio llamado Gill’s Lounge, al cual Harry Styles es trasladado para convertirse en alguno de los platillos que conforman parte de su menú.

Aunque por sí solo el sencillo Music For a Sushi Restaurant ya se había consolidado como uno de los temas más populares de Harry´s House, con el estreno del video oficial su éxito se disparó y a poco más de once horas de su estreno está por alcanzar el millón de reproducciones en YouTube.

Además, el peculiar concepto del video dio pie a que cientos de seguidores e internautas ironizaran sobre el proceso creativo tanto del intérprete de Kiwi como de su equipo de trabajo.

“Sólo Harry logra que un mv se vea divertido y sin sentido cuando en realidad esconde algo más profundo y preocupante, su mente y la de su equipo”; “Mis respetos a la gente que ya está sacando teorías del video de #MFASR yo sigo confundida y no entendí nada solo me gusto ver a #HarryStyles calamar versión”; “El vídeo es demasiado obvio con lo que pasa en la industria, todo lo que pasa, así de fácil te cazan , te venden y tú vida cambia tan privilegiada y cuando ya no sirves , te comen con música de sushi de fondo”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

Music For a Sushi Restaurant es el tercer sencillo de Harry´s House, el tercer álbum de estudio como solista del exintegrante de One Direction.

Cabe mencionar que aunque su álbum estrenó hace un par de meses en plataformas de streaming, hasta la fecha en la que se escribe esta nota continúa entre los primeros sitios de los álbumes más escuchados y exitosos a nivel mundial, incluso ya se ha vuelto común en estos días escuchar por cada rincón aquella inconfundible tonada de As it was.

