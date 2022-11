Danna Paola solicitó ayuda del “Canelo” Álvarez tras sufrir un accidente durante su show

(Captura Instagram: @dannapaola // Kristian Carreon//REUTERS)

Danna Paola reapareció en sus redes sociales tras el escandaloso accidente que sufrió durante un concierto para compartir con sus fans una actualización sobre su estado de salud. Y es que lamentablemente salió con un ojo morado por un mal movimiento de su coreografía. La cantante dejó entrever que está recuperándose favorablemente y sorprendió al pedir ayuda de Saúl Canelo Álvarez.

Todo comenzó el pasado viernes 11 de noviembre, cuando la intérprete de Oye Pablo, Mala Fama y El primer día sin ti ofreció su primer concierto de su esperada gira XT4S1S en Guadalajara; esto luego de posponer por incumplimiento de sus proveedores una presentación que tenía programada unos días antes en San Luis Potosí.

Danna Paola sufrió un accidente durante su concierto en Guadalajara, se abrió la ceja y se golpeó la rodilla. (Foto: Twitter @marioluna31)

Danna Paola estaba desenvolviéndose sobre el escenario cuando, en un intento por continuar con su coreografía en el suelo, se dejó caer provocando que su cabeza impactara fuertemente contra su rodilla. Como era de esperarse, el impacto no pasó por desapercibido, pues le ocasionó un gran moretón en su ojo y ceja derecha que se abrió ligeramente .

Después de pasar alrededor de 15 minutos en observación continuó con su show con una venda en la cabeza y, aunque explicó todo lo que había pasado, muchos de sus fans quedaron insatisfechos con el espectáculo por las interrupciones, supuesto playback y la cantidad de temas que cantó, así lo han dejado saber a través de redes sociales.

(Captura Instagram: @dannapaola)

“Me abrí la ceja, literal, no es broma. No sé si los de primera fila vieron. Estoy bien, se los juro [...] Cuando yo me hice hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver y yo seguí”, dijo durante su show.

En medio del escándalo, la protagonista de Atrévete a soñar reapareció en sus historias de Instagram para mostrar cómo luce actualmente el moretón que tiene en su cara. Sin mencionar ni una sola palabra, dejó entrever que cada vez reduce más la hinchazón, pero la sangre coagulada permanece aunque aplique maquillaje.

El boxeador aparecerá en "Creed III". (Foto: Instagram/canelo)

Fue bajo este contexto que pidió ayuda de Saúl Canelo Álvarez, el boxeador mexicano con mayor presencia a nivel internacional en los últimos años. Y es que con frecuencia quienes practican dicho deporte reciben golpes similares en su rostro y tienen que tratarlos con mucho cuidado para no dañar su visión.

Oye, amigo Canelo, qué hago en estos casos? Tengo mi primer Auditorio Nacional el miércoles. Lol

El deportista tapatía todavía no responde, mientras tanto la cantante continúa preparándose para los shows que ofrecerá el próximo miércoles 16 de noviembre en la Ciudad de México y el sábado 19 en Monterrey.

Tras su accidente fue apapachada por su novio Alex Hoyer. (Foto: captura de pantalla Instagram @dannapaola)

Usuarios de redes sociales criticaron a Danna Paola por su concierto en Guadalajara

Cuando terminó el espectáculo muchos asistentes recurrieron a sus redes sociales para compartir los videos que recuperaron de toda la presentación, no solo del momento en que la cantante sufrió el incidente. Fue a través de este espacio donde algunos arremetieron en contra de Danna Paola por supuestamente hacer playback y no terminar con el setlist, en especial porque no quiso cantar El primer día sin ti, un tema que lanzó hace más de una década como parte de Atrévete a soñar.

Aunque muchos explotaron en su contra, otros saltaron en su defensa por toda la situación que vivió en su primer show: “A Danna Paola la critican, denigran y le reclaman que no terminará el concierto CUANDO TUVO UN ACCIDENTE, la producción estaba bien chingona, cantó en vivo”. “Por Dios, enserio hay gente de 30 años LLORANDO porque Danna Paola no canto una canción infantil??”.

