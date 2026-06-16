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Requisitos clave para obtener la Modalidad 40 del IMSS en junio 2026: ¿es mejor realizar el proceso en línea o en persona?

El esquema de Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio mantiene la vigencia de derechos, suma semanas para el retiro y puede elevar el cálculo del retiro

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La Modalidad 40 del IMSS permite seguir con aportaciones y pensión tras la baja laboral para conservar derechos y sumar semanas cotizadas. (Infobae/IA)
La Modalidad 40 del IMSS permite seguir con aportaciones y pensión tras la baja laboral para conservar derechos y sumar semanas cotizadas. (Infobae/IA)

Quienes dejaron de trabajar en una empresa y ya no cotizan al IMSS todavía pueden tener pensión y aportaciones mediante la Modalidad 40, un esquema previsto en la Ley del Seguro Social que permite conservar la vigencia de derechos, sumar semanas y aumentar el monto del retiro si se elige un salario de cotización más alto.

El esquema de pensión, también llamado Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, exige que la solicitud se presente dentro de los 12 meses posteriores a la baja laboral y que la persona tenga al menos 52 semanas acreditadas en los cinco años previos.

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La modalidad 40 está dirigida a personas dadas de baja del régimen obligatorio del IMSS que buscan cumplir las semanas necesarias para pensionarse o mejorar el cálculo de lo que recibirán al final de su vida laboral. Uno de sus rasgos centrales es que el asegurado puede elegir el Salario Base de Cotización con el que hará sus aportaciones.

La Modalidad 40 permite cotizar con un salario elegido por el asegurado

El Salario Base de Cotización en Modalidad 40 no puede ser menor al último registrado ni superar 25 veces el valor vigente de la UMA. (Infobae/Jesús Aviles)
El Salario Base de Cotización en Modalidad 40 no puede ser menor al último registrado ni superar 25 veces el valor vigente de la UMA. (Infobae/Jesús Aviles)

Ese salario no puede ser menor al último registrado antes de la baja ni rebasar el equivalente a 25 veces el valor vigente de la UMA. Esa decisión incide en el monto que se toma como referencia para calcular la pensión futura.

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La Modalidad 40 también incluye los seguros de Invalidez y Vida. Esa cobertura ofrece protección económica en caso de invalidez o fallecimiento por causas ajenas a riesgos de trabajo.

El esquema además contempla el seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, que da acceso a una pensión cuando la persona cumple con los requisitos de edad y semanas cotizadas. Las cuotas de esos seguros, así como las de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, deben ser pagadas en su totalidad por el asegurado.

El trámite puede hacerse en línea o en la subdelegación del IMSS

El trámite de Modalidad 40 puede hacerse en línea en el portal del IMSS con CURP, Número de Seguridad Social y correo electrónico. (IMSS)
El trámite de Modalidad 40 puede hacerse en línea en el portal del IMSS con CURP, Número de Seguridad Social y correo electrónico. (IMSS)

Para iniciar el trámite por internet, los interesados deben contar con CURP, Número de Seguridad Social y correo electrónico. Después deben entrar al portal del IMSS, elegir la opción de inscripción a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, capturar sus datos personales y seleccionar el Salario Base de Cotización con el que desean aportar.

Una vez enviada la solicitud, el resultado se notifica en un plazo de cinco días hábiles. Si la inscripción es aprobada, el instituto entrega el formato de pago para comenzar el aseguramiento.

Quienes prefieran el trámite presencial deben acudir a la subdelegación que les corresponda y presentar (además de CURP, el NSS y un correo) identificación oficial vigente, un escrito libre para solicitar la inscripción a la Modalidad 40 y un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

El monto a pagar depende del Salario Base de Cotización elegido y de las cuotas vigentes previstas en la Ley del Seguro Social. Los pagos pueden hacerse por mensualidades, bimestres o anualidades adelantadas en instituciones bancarias autorizadas o por medios electrónicos del instituto.

Las aportaciones seguirán ajustándose de forma gradual por la reforma de 2020, que establece incrementos progresivos en las contribuciones del ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez hasta 2030. La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio puede terminar si el asegurado deja de pagar sus cuotas durante dos meses consecutivos bajo la Ley de 1997 o durante tres bimestres continuos en el esquema de la Ley de 1973.

Un nuevo sistema bancario administrado por HSBC identificará y acreditará automáticamente los pagos voluntarios hechos en la Modalidad 40. La medida busca reducir errores administrativos y fortalecer el historial de cotización de quienes intentan mejorar su pensión después de salir de un empleo formal.

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