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Laura Itzel agradece a Sheinbaum y confirma que llegará a la Secretaría de las Mujeres en septiembre

La presidenta del Senado asumirá la titularidad de la dependencia al concluir su encargo legislativo

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Laura Itzel Castillo dejará el Senado para asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres en septiembre.
Laura Itzel Castillo dejará el Senado para asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres en septiembre.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, anunció que asumirá la titularidad de la Secretaría de las Mujeres una vez que concluya su encargo al frente de la Cámara Alta, el próximo 31 de agosto.

La designación fue dada a conocer por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que la legisladora morenista se incorporará posteriormente al gabinete federal.

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A través de un mensaje público, Castillo agradeció la confianza de la mandataria y aseguró que continuará trabajando por la agenda de igualdad y derechos de las mujeres desde la nueva responsabilidad que le ha sido encomendada.

Claudia Sheinbaum confirma relevo en la Secretaría de las Mujeres

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Laura Itzel Castillo será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, dependencia que permanece sin una secretaria formal desde la salida de Citlalli Hernández Mora en abril pasado.

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La mandataria explicó que mientras se concreta la incorporación de Castillo, la dependencia continúa operando bajo la responsabilidad de Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias.

Sheinbaum sostuvo que los programas y acciones dirigidos a las mujeres continúan desarrollándose con normalidad y descartó que exista una interrupción en las actividades institucionales.

Laura Itzel agradece la confianza y refrenda compromiso con las mujeres

Tras darse a conocer el nombramiento, Laura Itzel Castillo difundió un mensaje en el que expresó su agradecimiento a la presidenta de la República por haberla considerado para encabezar la dependencia.

La legisladora señaló que la causa de los derechos de las mujeres ha formado parte de su trayectoria política durante años y afirmó que asumirá el nuevo encargo con convicción, entusiasmo y determinación.

Asimismo, destacó que las mujeres representan un pilar fundamental para la sociedad y aseguró que trabajará para seguir impulsando políticas que fortalezcan la igualdad y la justicia social.

Mantendrá sus funciones legislativas hasta el 31 de agosto

Pese al anuncio, Castillo aclaró que continuará desempeñando plenamente sus responsabilidades como presidenta del Senado hasta concluir el actual periodo legislativo.

Actualmente también encabeza los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por lo que aseguró que dará seguimiento a la agenda parlamentaria y mantendrá el diálogo con las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo.

“Mi causa es México. Desde el espacio en el que me corresponda servir, seguiré trabajando con responsabilidad y compromiso”, expresó la senadora.

Así se dio la transición en la Secretaría de las Mujeres

La dependencia federal atraviesa un proceso de relevo desde la salida de Citlalli Hernández, quien dejó el cargo para incorporarse a tareas partidistas rumbo al proceso electoral de 2027.

Entre los principales antecedentes destacan:

  • Citlalli Hernández dejó la Secretaría de las Mujeres en abril de 2026.
  • Desde entonces, Ingrid Gómez Saracibar quedó al frente de las operaciones institucionales.
  • Claudia Sheinbaum había señalado previamente que analizaba distintos perfiles para ocupar la titularidad.
  • Laura Itzel Castillo se convertirá en la segunda secretaria de las Mujeres desde la creación de la dependencia.
  • Su incorporación al gabinete federal está prevista para septiembre, una vez concluida su gestión legislativa.

Oposición cuestiona el tiempo de espera para el relevo

El anuncio también generó críticas por parte de integrantes de la oposición. La diputada panista Paulina Rubio consideró positivo que finalmente se haya definido a una nueva titular para la Secretaría de las Mujeres, aunque cuestionó que el nombramiento efectivo deba esperar hasta septiembre.

La legisladora sostuvo que la dependencia ha permanecido varios meses sin una titular formal y consideró que los temas relacionados con la atención y protección de las mujeres deberían recibir mayor prioridad.

Mientras tanto, Laura Itzel Castillo ya comenzó a recibir muestras de respaldo de integrantes de Morena. Entre ellas destacó el mensaje de la senadora Verónica Camino, quien celebró su próxima incorporación al gabinete federal.

En respuesta, Castillo agradeció el respaldo y reiteró su compromiso de continuar trabajando por los derechos de las mujeres y por la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Con su llegada a la Secretaría de las Mujeres, el gobierno federal apuesta por una figura con trayectoria legislativa y experiencia en la administración pública para dar continuidad a una de las áreas prioritarias de la actual administración.

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