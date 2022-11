¡Pete Davidson el hombre más afortunado de Hollywood! La modelo Emily Ratajkowski sería su nueva conquista

Pete Davidson y la modelo Emily Ratajkowski estarían saliendo románticamente (Fotos: Instagram/@emrata/@petedavison.93)

A solo tres meses de terminar su relación sentimental con la socialité Kim Kardashian, Pete Davidson estaría estrenando un nuevo romance con Emily Ratajkowski. Convirtiéndose una vez más en el “hombre más afortunado de Hollywood”, como lo nombran sus fans, el comediante le da una nueva oportunidad al amor con una celebridad de alto nivel, pues es modelo, empresaria y actriz.

El pasado martes 14 de noviembre, el medio americano US Weekly -por medio de un insider- reportó que los supuestos nuevos avistamientos de las celebridades no eran una casualidad, pues estarían hablando e internado establecer una relación romántica desde hace un par de meses, luego de que se terminara todo con la ex esposa de Kanye West y un amigo en común los presentara.

A dicha información se le sumaron los aparentes motivos por los que la habría conquistado, pues el renombre de ella también es muy importante en Estados Unidos y el resto del mundo. La fuente mencionó que la pareja sólo ha salido unas cuántas veces, pero la química entre ellos es innegable y a Emily “le encanta” lo “gracioso” e “inteligente” que es Pete.

Pete Davidson es un importante comediante en Estados Unidos REUTERS/Tom Brenner/File Photo

“Pete y Emily han estado hablando durante un par de meses. Están en las primeras etapas [de la relación], pero ambos se gustan mucho. Pete hace reír a Emily y a ella le encanta lo inteligente que es”, publicó US Weekly.

La noticia no solo ha causado gran revuelo en redes sociales y la comunidad artística americana por el “poco tiempo” que pasó desde que el miembro del elenco de Saturday Night Live y la reina de Keeping Up with the Kardashians decidieron poner fin a su relación, si no también por el contexto de ella.

La noticia llegó un mes después de que Emily declarara en exclusiva para Harper’s Bazaar que ha estado disfrutando de su soltería y las citas después de su divorcio con Sebastian Bear-McClard, de quien se separó en julio del presente año debido a rumores de infidelidad, situación que no ha querido ser retomada por ninguno de los ex esposos, aumentando las comidillas en la farándula hollywoodense.

Con su gran trayectoria, la modelo es una de las más cotizadas en Estados Unidos Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group

“Puedo decirles que nunca antes había estado soltera. Siento todas las emociones, siento rabia, tristeza, siento emoción, siento alegría, siento ligereza. Cada día es diferente. Lo único bueno que sé es que siento todas esas cosas, lo cual es bueno porque me hace creer que estaré bien”, se sinceró Emily Ratajkowski a la importante revista de sociales en octubre.

¿Por qué Pete Davidson es considerado el hombre más afortunado de Hollywood?

A pesar de que la socialité y la súper estrella pop Ariana Grande con frecuencia suelen ser las más mencionadas por algunos medios de comunicación, los fans del comediante tiene muy clara la lista de ex relaciones que ha tenido, siendo este el motivo por el que más de uno le externa de manera frecuente en redes sociales su “envidia” de la “buena” o la “mala”.

Ariana Grande y Pete Davidson iniciaron su relación en mayo y se comprometieron un mes después (Instagram Ariana Grande)

Entre su historial amoroso destacan grandes y hermosas figuras de la industria como Margaret Qualley, una importante actriz que participó en la novena película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Kate Beckinsale, que además de también ser intérprete es modelo británica con un largo recorrido, pues es conocida por su papel como Selene en la saga Underworld entre otras películas de acción y por películas de romance como Much Ado About Nothing. Kaia Gerber, quien con solo 21 años ya debutó en la Semana de la Moda 2018-2019.

