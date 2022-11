La impactante amenaza de Karla Sofía Gascón a Nadia en MasterChef Celebrity (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Los giros inesperados en MasterChef Celebrity México 2022 siguen conquistando cada domingo las redes sociales, pues los que eran favoritos al principio de la temporada ahora ya no lo son tanto, así como sus grandes villanos parecen ahora ser los más apoyados dentro de la competencia entre estrellas por el arte culinario de TV Azteca.

En la emisión del pasado domingo 13 de noviembre, las peleas femeninas opacaron por completo cada uno de los retos y los platillos que presentaron los famosos, pues luego de una acalorada pelea entre Nadia y Alejandra Toussaint mandara a esta última a reto de eliminación y sí fuera la gran expulsada de la noche, Karla Sofía Gascón volvió a dar polémicas declaraciones que terminaron incluso con una impactante amenaza.

Demostrando que es solidaria con las pocas personas con las que sí ha logrado entablar una amistad, la española se sinceró en su confesionario y de manera pública le prometió a la actriz mexicana un desquite en contra de la ex académica, quien dentro y fuera del programa ha recibido una mala recepción sobre su participación o regreso, cuando ya había sido eliminada y otros participantes eran mejores opciones para regresar, según los fans y las estrellas.

Nadia y Alejandra Toussaint tuvieron una acalorada pelea (Foto: Instagram/@masterchefmx)

“Ale mi vida, te vengaré. Nadia juro que te sacaré de MasterChef”, externó Karla Sofía Gascón mientras jalaba el micrófono de la producción, cambiaba su tono de voz, retaba con la mirada a las cámaras y dejaba en completo suspenso todo lo que pueda ocurrir la próxima semana en el reality show de cocina más famoso del mundo.

En redes sociales los aplausos a la controversial actriz no han parado, pues el apoyo a la participante de La Academia ha sido constantemente retirado por los televidentes, ya que algunos aseguran que tiene cierta preferencia por la producción, otros cuantos piensan que a pesar de que cada quién es libre de ejercer en su vida cualquier tipo de religión, este programa no es un lugar para predicarla, incluso otros más consideran que Talina Fernández o Margarita La Diosa de la Cumbia merecían más el poder regresar a la competencia.

“Después de que me caía tan mal, ahora entiendo que ser villana no es ser mala, se trata de serlo con todo y este motivo si que me convence, así que ahora soy team Karla”. “Nadia nunca debió participar, por eso creo que apoyo por completo las palabras de Karla. Cumple y elimina a esa chica”. “Alejandra Toussaint fue insoportable en el otro reality, pero aquí creo que ella merecía quedarse, así que ojalá su amiga cumpla su amenaza y elimine a Nadia”, escribieron seguidores.

Karla Sofía Gascón reafirmó su venganza a favor de su amiga (Foto: captura Instagram)

La palabra de Karla Sofía Gascón traspasó la frontera de la televisión mexicana y llegó a redes sociales, donde la participante de Nosotros los Nobles -antes de su transición- compartió una foto a lado de Alejandra Toussaint, reafirmando su amenaza: “Mi auténtico amor. Te vengaré @alelatosa”.

Para sorpresa de algunos, la actriz mexicana contestó el mensaje de su amiga española, respondiendo: “¡Te amo! Que bonito fue que MasterChef nos diera la oportunidad de compartir tiempo juntas. Adoro conocerte desde hace más de 10 años… o sea cuando íbamos al kínder”.

Ale Toussaint no logró superar el reto de eliminación y salió expulsada del concurso. (Twitter/@MasterChefMx)

A pesar de que el sabor de su receta no recibió críticas negativas, la presentación resultó desafortunada e incluso fue considerada como “un desastre” por los críticos, razón suficiente para que decidieron eliminarla del programa. Las últimas palabras de la actriz también conmovieron a todos los presentes: “Es como una crónica de una muerte anunciada, yo misma le puse ‘La diosa del suicidio’ a mi postre. en cierta manera ya era consciente de lo que había sucedido”, manifestó.

