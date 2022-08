Karla Sofía Gascón con Infobae: “Quiero convertirme en la primera mujer trans que gana MasterChef”

Karla Sofía Gascón forma parte de los 20 participantes de esta edición. (Foto Instagram: @karsiagascon)

Faltan dos días para el gran estreno de la segunda temporada de MasterChef Celebrity México y los famosos participantes ya se encuentran preparando los últimos detalles para deleitar a los chefs con sus mejores platillos en la cocina más famosa del país. Por esa razón, previo a la transmisión del primer capítulo el próximo domingo 21 de agosto, Karla Sofía Gascón nos contó cuál es su meta dentro de la competencia y confesó cómo es su relación con sus compañeros.

Notablemente emocionada con esta nueva faceta en su vida, la intérprete española confesó que su principal objetivo en el reality es: “Quiero convertirme en la primera mujer trans que gana MasterChef a nivel mundial, creo que no lo ha ganado ninguna y sería un orgullo y una maravilla”. Y es que para ella, como parte de la comunidad LGBT+, es muy importante que espacios como la televisión respeten a todas las personas y los hagan partícipes de sus programas sin importar otra cosa más que su talento.

La actriz cumplió 50 años el pasado mes de marzo. (Foto Instagram: @karsiagascon)

Mi misión como Karla que soy es que nos dejen en paz y que nos traten como personas que somos porque todos merecemos el mismo respeto en este mundo.

La actriz de Nosotros los nobles, Rebelde, Corazón Salvaje y Llena de amor también comentó que estos primeros días dentro del reality han sido un poco complicados debido a que desconce gran parte de la gastronomía mexicana, especialemente los chiles, elementos que suelen estar muy presentes en los retos que proponen los chefs Betty y José Ramón.

Ellos son los chefs que criticarán los platillos de los famosos. (Captura Instagram: @masterchefmx)

“Me gustaría que tuvieran todo lo de mi pueblo [Madrid], pero tienen todo lleno de chile y de cosas que yo no sé ni cómo se llaman, tienen mil chiles [...] que yo no sé realmente para qué se utilizan... los nombres de los platillos vuestros, entonces en ese aspecto lo que voy a intentar hacer es una fusión de todo lo que es la comida de la Península Ibérica con la comida mexicana que yo conozco”, dijo.

Con ello, Karla Sofía Gascón adelantó que sus platillos serán una mezcla entre sus raíces españolas y los sabores que ha descubierto durante su estancia en México.

Respecto a su convivencia con sus compañeros confesó que se lleva muy bien con algunos, entre ellos Arturo López Gavito, con quien incluso ya llegó a conversar fuera del foro. Sin embargo, también hay participantes con quienes no ha construido un lazo.

Uno de los participantes que más llamó la atención es Arturo López Gavito debido a que durante su paso por la televisión ha sido crítico, no criticado. (Foto Instagram: @karsiagascon)

“Con algunos me llevo super, super bien, somos como una familia, como si fuera eso un sitio donde grabamos, vamos a ver a nuestros amigos, y obviamente con otros tampoco me llevo tan bien y tampoco me apetece verlos mucho, pero con los que me llevo bien es una risa todo el rato”, mencionó.

Es el mejor MasterChef que se ha hecho aquí en todas las temporadas [...] Me dan muchísimo miedo mis compañeros y espero dárselos yo también a ellos en la cocina.

Finalmente, Karla Sofía dejó entrever que su mayor miedo dentro del reality es salir eliminada durante la primera semana, por lo que desde ahora está pensando en algunas estrategias para mantenerse en una competencia que, según comentó, será muy entretenida por todas las sorpresas que se tienen preparadas.

“Creo que se van a divertir muchísimo conmigo y con todos mis compañeros con todas las cosas y las sorpresas que les tenemos preparadas [...] A mí con que no me expulsen la primera y pasarme la vergüenza de ser expulsada la primera semana, creo que vamos muy bien [...] Creo que voy a ir uno por uno quitándomelos de en medio, no sé si les echaré vinagre, no sé si les pondré una zancadilla para que se les caigan los platos”, dijo.

