Productora de LCDLF cuestiona originalidad de ‘La Mansión VIP’ de HotSpanish: “Tenemos que respetar”

(La mansión vip/Instagram)

La productora Rosa María Noguerón cuestionó la originalidad de La Mansión VIP, el reality de HotSpanish, y sugirió que este tipo de proyectos deberían apostar por ideas nuevas en lugar de replicar formatos ya existentes.

Sus declaraciones surgieron durante un encuentro con medios, donde la también creadora vinculó el éxito de realities como La casa de los famosos y el cuidado que empresas como Endemol ponen en sus formatos originales.

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Lo que dijo Rosa María Noguerón sobre La Mansión VIP

En respuesta a la pregunta sobre si había visto La Mansión VIP y la posibilidad de una demanda por parte de Endemol, Rosa María Noguerón enfatizó la importancia de la creatividad en la industria del entretenimiento.

(Facebook)

“Me encantaría que alguien nos sorprendiera con un programa original, ¿no? O sea, qué fácil es construir un proyecto sobre las bases de algunos otros proyectos”, señaló la productora.

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Noguerón consideró que los creadores de contenido deberían apostar por ideas propias y evitar inspiraciones demasiado evidentes:

“Deberíamos… pensar en verdaderamente hacer un proyecto original y no empezar a contaminar este proyecto que tanto hemos cuidado”.

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También defendió el trabajo de Endemol cuidando el formato de La casa de los famosos y apuntó: “Cuando llega a manos de otras personas y se empiezan a dar licencias, yo siento que ellos mismos se dan cuenta cómo van equivocándose”.

(Facebook)

Para la productora, replicar proyectos de éxito puede desgastar tanto al formato como a los participantes: “Los pueden ir desgastando, desgastan a los habitantes, luego se asustan y luego ya no… hay algunos que ya no quieren estar cuando ven cómo funcionan en otros lados los realities”.

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Noguerón concluyó que es necesario respetar al público y a los concursantes, y que la industria requiere nuevas apuestas originales.

La Mansión VIP y la polémica tras la final

La primera temporada de La Mansión VIP concluyó este 10 de mayo, después de un mes de transmisiones gratuitas en YouTube bajo la conducción de HotSpanish.

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El reality alcanzó cifras de hasta 4 millones de visualizaciones durante la final, en la que Sol León resultó ganadora.

A pesar de haber terminado, el programa sigue generando controversia por la relación entre Kim Shantal, Suavecito y Queen Buenrostro.

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Otro foco de atención es la ruptura de la ganadora, Sol León, con su novio, luego de que en el reality se le vio muy cercana a Maza Clan, quien a su vez estaba casado.

La polémica en torno a los participantes mantiene a La Mansión VIP en la conversación pública, mientras surgen debates sobre la originalidad de este tipo de formatos.

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