México

Productora de LCDLF cuestiona originalidad de ‘La Mansión VIP’ de HotSpanish: “Tenemos que respetar”

Rosa María Noguerón detalló si Endemol podría demandar al influencer

Guardar
Google icon
la mansión vip -México- 13 mayo
(La mansión vip/Instagram)

La productora Rosa María Noguerón cuestionó la originalidad de La Mansión VIP, el reality de HotSpanish, y sugirió que este tipo de proyectos deberían apostar por ideas nuevas en lugar de replicar formatos ya existentes.

Sus declaraciones surgieron durante un encuentro con medios, donde la también creadora vinculó el éxito de realities como La casa de los famosos y el cuidado que empresas como Endemol ponen en sus formatos originales.

PUBLICIDAD

Lo que dijo Rosa María Noguerón sobre La Mansión VIP

En respuesta a la pregunta sobre si había visto La Mansión VIP y la posibilidad de una demanda por parte de Endemol, Rosa María Noguerón enfatizó la importancia de la creatividad en la industria del entretenimiento.

La Mansión VIP -México- 11 abril
(Facebook)

“Me encantaría que alguien nos sorprendiera con un programa original, ¿no? O sea, qué fácil es construir un proyecto sobre las bases de algunos otros proyectos”, señaló la productora.

PUBLICIDAD

Noguerón consideró que los creadores de contenido deberían apostar por ideas propias y evitar inspiraciones demasiado evidentes:

“Deberíamos… pensar en verdaderamente hacer un proyecto original y no empezar a contaminar este proyecto que tanto hemos cuidado”.

También defendió el trabajo de Endemol cuidando el formato de La casa de los famosos y apuntó: “Cuando llega a manos de otras personas y se empiezan a dar licencias, yo siento que ellos mismos se dan cuenta cómo van equivocándose”.

La Mansión VIP -México- 11 abril
(Facebook)

Para la productora, replicar proyectos de éxito puede desgastar tanto al formato como a los participantes: “Los pueden ir desgastando, desgastan a los habitantes, luego se asustan y luego ya no… hay algunos que ya no quieren estar cuando ven cómo funcionan en otros lados los realities”.

Noguerón concluyó que es necesario respetar al público y a los concursantes, y que la industria requiere nuevas apuestas originales.

La Mansión VIP y la polémica tras la final

La primera temporada de La Mansión VIP concluyó este 10 de mayo, después de un mes de transmisiones gratuitas en YouTube bajo la conducción de HotSpanish.

El reality alcanzó cifras de hasta 4 millones de visualizaciones durante la final, en la que Sol León resultó ganadora.

A pesar de haber terminado, el programa sigue generando controversia por la relación entre Kim Shantal, Suavecito y Queen Buenrostro.

Otro foco de atención es la ruptura de la ganadora, Sol León, con su novio, luego de que en el reality se le vio muy cercana a Maza Clan, quien a su vez estaba casado.

La polémica en torno a los participantes mantiene a La Mansión VIP en la conversación pública, mientras surgen debates sobre la originalidad de este tipo de formatos.

Temas Relacionados

La Casa de los FamososLa Mansión VIPHotSpanishmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La historia de superación de Majo Aguilar: de la “oveja negra” a ser la única de la familia respetada en México

La infancia de la cantante está marcada por la convivencia con figuras como Antonio Aguilar, su abuelo, Flor Silvestre, sue abuela, y la observación del trabajo de su tío Pepe Aguilar

La historia de superación de Majo Aguilar: de la “oveja negra” a ser la única de la familia respetada en México

Marx Arriaga convoca a marcha en CDMX para “refundar la SEP” a tres meses de que fue despedido

El exdirector general de Materiales Educativos convocó a una movilización en el marco del Día del Maestro

Marx Arriaga convoca a marcha en CDMX para “refundar la SEP” a tres meses de que fue despedido

Mitzy reacciona a la posibilidad de diseñar el vestido de boda de Ángela Aguilar

El diseñador sorprendió al reaccionar a la posibilidad de confeccionar el vestido de novia de la hija de Pepe Aguilar

Mitzy reacciona a la posibilidad de diseñar el vestido de boda de Ángela Aguilar

Cristian Castro revela que invitó a salir a Addis Tuñón y ella lo rechazó por esta inesperada razón

El famoso se reencontró con la periodista y hablaron de su pasado

Cristian Castro revela que invitó a salir a Addis Tuñón y ella lo rechazó por esta inesperada razón

“Me muero” de Natalia Jiménez cumple 20 años: esta es su relación con la cultura mexicana

La cantante española y el ídolo mexicano volverán a compartir escenario en una celebración que revive una de las conexiones más inesperadas entre el pop y las arenas

“Me muero” de Natalia Jiménez cumple 20 años: esta es su relación con la cultura mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Envío de “aires acondicionados” resultó ser cocaína: Marina decomisa más de 190 paquetes de droga en buque con bandera de Panamá

Envío de “aires acondicionados” resultó ser cocaína: Marina decomisa más de 190 paquetes de droga en buque con bandera de Panamá

Caso Héctor Melesio Cuén: camioneta implicada en su asesinato no resultó afectada en incendio de inmueble de la Fiscalía de Sinaloa

Asesinatos, amenazas y ataques contra políticos en Chihuahua: el contexto tras el crimen de Lucía Mora, coordinadora de Morena

Con escueta respuesta, Sheinbaum dice desconocer si Los Chapitos buscan acuerdo con EEUU

EEUU intensifica amenazas contra México por temas de narcotráfico: la cronología en declaraciones

ENTRETENIMIENTO

“LCDLF fue un tremendo fracaso”: Alfredo Adame tacha de ‘envidiosa’ a Rosa María Noguerón por criticar ‘La Mansión VIP’

“LCDLF fue un tremendo fracaso”: Alfredo Adame tacha de ‘envidiosa’ a Rosa María Noguerón por criticar ‘La Mansión VIP’

La historia de superación de Majo Aguilar: de la “oveja negra” a ser la única de la familia respetada en México

Mitzy reacciona a la posibilidad de diseñar el vestido de boda de Ángela Aguilar

Cristian Castro revela que invitó a salir a Addis Tuñón y ella lo rechazó por esta inesperada razón

“Me muero” de Natalia Jiménez cumple 20 años: esta es su relación con la cultura mexicana

DEPORTES

Los jugadores mexicanos que debutan en un Mundial con el Tri en 2026: sus historias y sus sueños

Los jugadores mexicanos que debutan en un Mundial con el Tri en 2026: sus historias y sus sueños

Venustiano Carranza, alcaldía prioritaria para el Mundial 2026

Pepe Segarra ingresa al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, estos son los nuevos miembros del recinto de los inmortales

Autódromo Hermanos Rodríguez se renueva para el Gran Premio de México en 2026

Erik Lira destaca liderazgo de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026