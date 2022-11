Thalía habría puesto condiciones para ir a “Pinky Promise”: esto confesó Karla Díaz

La integrante de JNS aseguró que siempre había querido entrevistar a Thalía (Foto: Instagram/@karladiazof)

Tras el gran éxito que obtuvo la entrevista de Karla Díaz con Thalía en su programa para YouTube, miles de usuarios han comenzado a preguntarse cómo fue la experiencia, que cosas pasaron detrás de cámara e incluso si tuvo algunas “peticiones o exigencias especiales”, tal y como sí lo solicitó su ex compañera de Timbiriche, Paulina Rubio, cuando también fue invitada a la producción.

Para su festejo por sus primeros 100 episodios realizados en el multi-channel network de Sensei Media Entertainment, la esposa del cantante y productor Daniel Dayz realizó el especial “Legends”, donde la protagonista de María, la del barrio fue la invitada internacional. Aunque de dicho episodio han surgido algunas controversias o divertidos momentos para redes sociales, las comparaciones no se han hecho esperar.

La integrante de JNS ha demostrado tener una gran evolución no solo para conducir, pues debutó en el 2020 con La Más Draga 3, sino también para responder o esquivar “decentemente” las preguntas que posiblemente no quisiera tener, pues así lo han asegurado sus fans y los de las cantantes luego de que se le preguntara sobre el tema y las respuesta dejara sorprendido a más de uno.

Thalía fue la invitada de honor por los primeros 100 episodios de "Pinky Promise" (Foto: Instagram/@karladiazof)

En entrevista para el programa Como en Casa de Canal 10, Karla Díaz dejó entrever que esperaba que la prensa preguntara sobre el tema, por lo que estaba más que preparada para dar una respuesta y así “no meter la pata”, como pasó con sus declaraciones sobre La Chica Dorada. Sobre sí había pasado lo mismo con la cantante o existieron peticiones “especiales”, contestó:

“Muchas cosas verdad, todo mundo quiere preguntar sobre eso. No, la verdad es que hay que cuidar mucho a los invitados y tenemos un contrato de confidencialidad, pero lo que sí te puedo decir es que muchas veces estereotipamos a artistas tan grandes y tan mágicos como ella. En mi caso, lo que sí te puedo decir es que todo lo contrario, fue muy amorosa, fue súper amable con todo el equipo, encantadora, se quería tomar foto con todo el equipo”, inició.

El especial ya tiene más de un millón de reproducciones (Captura YouTube: Pinky Promise)

La cantante e integrante del exitoso concepto Los 90s Pop Tour aseguró que tanto ella como su equipo de trabajos quedaron asombrados con Thalía, incluso reaccionó a como Lucía Méndez hizo un video-reacción sobre el tema del equipo de iluminación que carga en su lujosa bolsa de un valor de más de 3 mil dólares.

“Realmente esa fue una sorpresa que nos llevamos todos, porque de pronto pensaríamos que sería al revés, que estaría como poniendo más límites, pero no, es increíble. Sí, lo de la luz y está padre que hayan sacado varios memes y videos, porque pues esta chistoso y que padre que causara ese efecto y así como la ven y que dijo, de verdad así es Thalía”, finalizó.

No cocteles a “palo santo” para “las malas vibras: las exigencias de Paulina Rubio

No cocteles a “palo santo” para “las malas vibras: las exigencias de Paulina Rubio (Foto: Instagram/@karladiazof)

En entrevista con El Capi Pérez, la cantante reveló las exigencias que tuvo La Chica Dorada para el momento en que acudiera a las grabaciones, pues Karla Díaz suele ofrecer bebidas alcohólicas a sus invitados, pero ella pidió que no fuera así. Detalló que la intérprete de Yo no soy esa mujer pidió que no se le sirvieran cocteles y optó por un té pues estaba enferma de la garganta debido a sus presentaciones en los días anteriores. Además solicitó “palo santo” para las “malas vibras”, se trata de un pedazo de madera que se usa para atraer buena energía, armonía, paz y tranquilidad.

La Drag Queen Georgiana fue otra de las invitadas de ese episodio (Foto: Instagram/@karladiazof)

Por este motivo las comparaciones entre las dos ex integrantes de Timbiriche una vez más no se han hecho esperar, pues la supuesta rivalidad que tienen desde la década de los años 80 las persigue aún, a más de 40 años.

