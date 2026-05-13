Caso Héctor Melesio Cuén: camioneta implicada en su asesinato no resultó afectada en incendio de inmueble de la Fiscalía de Sinaloa

El asesinato del exrector de la UAS aún no se esclarece a más de año y medio de ocurrir. (Facebook Héctor Melesio Cuén Ojeda)

Luego del incendio que se registró en el depósito vehicular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) la noche de este martes en Culiacán, las autoridades informaron que la camioneta implicada en el asesinato de Héctor Melesio Cuén no resultó afectada.

Esta aclaración surgió luego de que en redes sociales circuló la versión de que la unidad había quedado calcinada tras el siniestro, que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) provocó daños en aproximadamente 40 vehículos.

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Al respecto, la Fiscalía del Estado detalló que la unidad no se encuentra en el deposito donde se registró el incendio, sino que está a disposición ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) y bajo su resguardo en un sitio distinto.

Hasta el momento, las autoridades se encuentran investigando la causa del incendio; sin embargo, este hecho se suma a dos incendios recientes y ataques armados ocurridos en la entidad.

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Uno de los hechos violentos fue el incendio en un casino que dejó una persona muerta y dos heridas en Culiacán, el que ocurrido en una plaza comercial de Los Mochis que dejó cinco muertos y más de 30 lesionados, así como los ataques contra una vivienda y un comercio donde también quemaron dos vehículos en Culiacán (registrado la noche de este martes).

Asesinato de Melesio Cuén: de una gasolinera a la finca donde secuestraron a “El Mayo” Zambada

Video presentado por la Fiscalía de Sinaloa sobre el presunto asesinato de Melesio Cuén. (Fiscalía de Sinaloa | @Santibanez_Clar)

El caso de Héctor Melesio Cuén fue blanco de contradicciones por parte de autoridades estatales desde el momento en el que ocurrió, el 25 de julio de 2024, el mismo día en el que fue secuestrado y entregado a Estados Unidos Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

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La Fiscalía del Estado, entonces encabezada por Sara Bruna Quiñónez, sostuvo que Cuén Ojeda murió en un intento de asalto en una gasolinera en la comunidad de La Presita en Culiacán, cuando dos agresores en motocicleta le habrían disparado.

Para mostrar la “veracidad” del crimen, las autoridades presentaron un video en el que se observa una camioneta que supuestamente pertenecía al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), así como el momento en el que los dos sujetos se aproximaron y realizaron un disparo.

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La investigación fue desestimada por múltiples inconsistencias. Al tomar el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) detectó que el cuerpo de Melesio Cuén tenía cuatro heridas por arma de fuego y un hematoma en la cabeza; en el video se aprecia un disparo.

Urna con las cenizas de Héctor Melesio Cuén Ojeda. (Facebook/Héctor Melesio Cuén Díaz)

Además, se detectó que no hubo peritajes por las manchas de sangre encontradas en la zona de carga de la camioneta ni se procesó criminalistamente el lugar de los hechos y el vehículo.

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La FGR también dijo que no se tomaron las medidas para preservar el cuerpo del exrector y se procedió a una pronta incineración, entre otras inconsistencias detectadas.

Un día después de darse a conocer esto, la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez, presentó su renuncia al cargo. Al respecto, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya dijo que se dio luego de que “él la aconsejó”.

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La carta de “El Mayo” que reveló el asesinato de Cuén en el mismo sitio donde fue secuestrado

Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado el mismo día de la detención de El Mayo Zambada. (Anayeli Tapia/Infobae)

En agosto de 2024, el abogado de “El Mayo” Zambada difundió una carta en la que el narcotraficante narró que Joaquín Guzmán López lo convocó a una reunión en el rancho Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán, para mediar un conflicto entre Héctor Melesio Cuén y Rubén Rocha Moya.

Zambada dijo ver a Melesio Cuén de manera breve y saludarlo, y luego fue emboscado, encapuchado y trasladado a El Paso, Texas.

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Respecto a lo sucedido con Héctor Melesio Cuén, el narcotraficante dijo que fue asesinado en el mismo sitio y lugar donde a él lo secuestraron. Más tarde, la FGR encontró manchas hemáticas en la finca que pertenecían a Melesio Cuén, lo que respaldó la versión de “El Mayo”.

Hasta el momento, el asesinato del exrector de la UAS no ha sido esclarecido. Reportes de diversos medios nacionales han afirmado que la investigación fue reabierta, aunque no se sabe con claridad en qué momento se cerró.

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