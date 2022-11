Sergio Mayer reaccionó a declaraciones de Natália Subtil en contra de Bárbara Mori (Foto: Instagram/@nataliasubtil/@smayermori)

Natália Subtil se ha convertido en un rival público difícil de derrotar en la familia Mayer, pues desde que mencionó que tenía problemas de manutención y apoyo por parte de su ex pareja, Sergio Mayer Mori, las cosas no han parado, siendo una reciente declaración en contra de la abuela de la menor lo que provocó el nuevo gran escándalo al que se enfrenta la familia del político.

De Damián Alcázar a Laura Zapata: famosos a favor y en contra de la marcha del INE Este domingo 13 de noviembre se llevó a cabo una movilización pacífica en la Ciudad de México y distintos puntos del país, conformada por políticos y ciudadanos que se oponen a la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador; algunos famosos externaron su postura al respecto VER NOTA

Aunque el integrante de Garibaldi y la actriz Bárbara Mori desde hace muchos años ya no mantienen ningún tipo de relación, el hijo que tienen en común los está acercando de nuevo, pues luego de que su ex nuera atacara a la protagonista de Rubí, él ha salido en su defensa, sin importar que desde el 2009 está casado con Issabella Camil.

Recientemente, la modelo sorprendió a todos al asegurar que su ex suegra jamás la apoyó en ningún aspecto y hasta le habría dicho que en su momento que lo único que obtendría de ella sería un plato de comida para ella y su hija: “Bárbara nunca me dio nada, Bárbara es la persona que nunca te da nada, o sea, ella jamás te va a dar nada. Un día me dejó muy claro que solo me daría un plato de comida, si tengo hambre y a mi hija igual”, indicó en un encuentro con medios.

La modelo es mayor que Mayer Mori Fotos: Getty Images

Ahora el cantante ha dejado en claro que no es por la madre de su hijo, sino por el hecho de que el tema sigue afectado a toda su familia, empezando por su nieta Mila Mayer Subtil, por lo que también reaccionó a los comentarios de una forma más controversial, pues aseguró que lo único que hace la originaria de Río de Janeiro, Brasil, es buscar con quién hacer controversia y así obtener algún tipo de beneficio.

Libertad Palomo y el momento cuando su esposa Margarita Isabel la descubrió “vestida de mujer” Cuando aún se le conocía como Armando Palomo, Libertad estuvo casada con la fallecida Margarita Isabel, de quien se separó cuando buscó seguir adelante con su ideal de convertirse en mujer transexual VER NOTA

“Seguramente ya se le acabó el tema con nosotros y ahora se fue con ella. Me parece que es evidente que ve que ya empieza a bajar la fórmula y ya metió a la abuela y, bueno, quién sabe quién siga, a lo mejor mete a mi mamá después”, apuntó en un encuentro con medios de comunicación.

A pesar de que actualmente participa en un mini reality show del matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, para Sergio Mayer la modelo solo está en búsqueda de seguir sacando provecho al escándalo, pues ni con los comunicados públicos o sus acuerdos privados han parado la fuertes declaraciones que ya son consideradas por sus fans como un “guerra mediática”.

La actriz uruguaya Bárbara Mori y su hijo Sergio Mayer Mori siempre se han visto muy unidos EFE/Kena Betancur/Archivo

“Así como ponernos de acuerdo y cerrar el cerco (con Bárbara Mori), pues no, eso no tienen que arreglar ellos y ojalá lo arreglen lo más pronto posible. Lo único que da a entender mi hijo en su comunicado, y hay que ser bien claros, la imagen de mi nieta se tiene que cuidar y preservar”, afirmó

“Ellas soy yo”: la bioserie de Gloria Trevi inició grabaciones y esto es lo que se sabe Con la participación de actores consagrados y un puñado de jovencitas debutantes, la productora Carla Estrada dio el “claquetazo” inicial a la esperada serie que promete abordar “varias polémicas” VER NOTA

Además agregó que una cosa es que ella exponga lo que quiera con su imagen en televisión, revistas o internet, pero otra muy diferente a que “utilice la imagen de su nieta”, dando a entender que le había molestado que la mostrara en en el Canal Azteca Uno, por lo que le advirtió de forma pública que eso es “un delito”.

El político asegura que lo que está haciendo la modelo es "un delito" Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro / Instagram @nataliasubtil

“Que la estén utilizando para golpear a mi hijo, eso es un delito. Entonces, quienes publiquen o saquen, aunque esté autorizado por ella, sí hay un proceso legal y están utilizando la imagen de mi nieta en una revista o programa de televisión, sigue siendo un delito porque se tiene que asegurar y cuidar la integridad del menor por obvias razones”, finalizó Mayer.

SEGUIR LEYENDO: