México

Festival de Cine Europeo llega a la Cineteca Nacional: conoce la cartelera de películas

La selección de cintas abarca producciones realizadas entre 2024 y 2025

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La Cineteca Nacional ha lanzado varias vacantes diferentes, que se dirigen a quienes tengan experiencia como baristas y sean titulados en derecho. (Cineteca Nacional, Facebook.)
Cineteca Nacional (Cineteca Nacional, Facebook.)

La Cineteca Nacional anunció el inicio de la edición 2026 del Festival de Cine Europeo, como parte de su programa cultura, liderado por la Secretaría de Cultura.

Este encuentro cinematográfico es una colaboración entre las autoridades mexicanas y la Delegación de la Unión Europea en Méxicom así como las embajadas de los Estados Miembros.

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El evento busca reunir a diecinueve largometrajes de veinticinco naciones europeas, reflejando la riqueza y diversidad del cine actual del continente.

Durante la presentación oficial, la subdirectora de programación, Orianna Paz, acompañada por el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, destacó que el festival se ha consolidado como un referente esencial para quienes desean explorar las nuevas tendencias y voces del cine europeo.

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La muestra ofrece una amplia variedad de géneros y temáticas, así como la inclusión de dos filmes centrados en el fútbol, pensados como un guiño previo al próximo Mundial 2026.

Por lo tanto, la selección abarca producciones realizadas entre 2024 y 2025. Entre ellas, animaciones destinadas al público infantil, programadas para los fines de semana.

Este evento es una oportunidad única para conocer la visión creativa de países con poca presencia en las salas nacionales, como Austria, Chipre o Suecia.

Cineteca Nacional
Cineteca Nacional a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

El embajador subrayó que el ciclo de cine, suma casi tres décadas de existencia, aunque la exhibición ha cambiado de nombre, el concepto sigue siendo el mismo.

Además, celebró la alianza con la Cineteca Nacional como clave para dar vida a este proyecto. Según el diplomático, el arte es un canal privilegiado para fortalecer la relación entre México y Europa, y el cine especialmente ocupa un lugar central como puente entre culturas.

La jornada de películas comenzó el pasado 12 de mayo, y permanecerá en cartelera hasta el 20 de mayo. Posteriormente las cintas viajarán a más de diez estados a través del Circuito Cineteca.

Esta estrategia busca descentralizar la oferta cultural y llevar propuestas diversas a públicos de todo el país, fomentando la participación de los ciudadanos en el séptimo arte.

Cartelera del festival

La programación del Festival de Cine Europeo 2026 incluye una variedad de títulos destacados que reflejan la identidad del continente. Entre los filmes seleccionados se encuentran:

  • Mr. Nobody Against Putin (Dinamarca / República Checa, 2025), documental galardonado con el Oscar y el BAFTA.
  • Misterioso asesinato en la montaña (Francia, 2024).
  • Accidentalmente escribí un libro (Hungría, 2024).
  • Four Mothers (Irlanda / Reino Unido).
  • A Boat in the Garden (Luxemburgo / Francia, 2024).
  • La pandilla de Derecho (Rumanía, 2025).
  • Loss of Balance (Polonia, 2025).
  • Hammarskjöld (Suecia, 2023).
  • Quasi Grazia (Italia, 2025).

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