Erik Lira destaca liderazgo de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

El centrocampista Erik Lira, con el uniforme de la selección de México, aparece en primer plano, mientras que el portero Guillermo Ochoa se muestra en una imagen circular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A tan solo 29 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA en nuestro país, Erik Lira habló sobre el ambiente que se vive dentro de la Selección Mexicana rumbo al torneo internacional y destacó el impacto de Guillermo Ochoa en el vestidor, al señalar que su experiencia sirve como referente para los jugadores más jóvenes.

El mediocampista también expresó su ilusión ante la posibilidad de disputar el Mundial y resaltó la cercanía del plantel con el técnico Javier Aguirre durante la preparación para la justa que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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Lira reconoce el impacto de Guillermo Ochoa en el Tri

(AP Foto/Marco Ugarte)

Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles 13 de mayo, Lira aseguró que compartir concentración con Ochoa representa algo especial para el grupo por todo lo que significa el arquero dentro de la historia reciente del Tricolor.

“Memo es un ícono para todos, para mí es una figura porque crecí viendo a la selección de México y Guillermo Ochoa era el portero”, comentó el futbolista al hablar sobre el guardameta, quien apunta a disputar su sexto Mundial.

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Lira también destacó la disciplina y entrega del arquero dentro de la concentración de la selección mexicana.

“Es como un niño, es el primero que está en el gimnasio, el primero que está en los comedores. Es una motivación extra para todos y un honor compartir con él vestidor y cancha”, declaró.

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Erik Lira destaca cercanía del ‘Vasco’ Aguirre con el grupo

(REUTERS/Raquel Cunha)

El mediocampista de Cruz Azul también habló sobre la relación que mantiene el plantel con Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, a quien describió como una figura cercana para los jugadores.

“Antes que un entrenador es como un padre de familia para nosotros, eso te hace sentir valorado, querido y hace que estés al máximo nivel”, explicó Lira sobre el actual entrenador del Tricolor.

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Finalmente, el futbolista aseguró que sigue pendiente de La Máquina en la Liga MX mientras permanece concentrado con la selección nacional.

“Me cuesta bastante estar lejos de mis compañeros de Cruz Azul, pero yo sé que quieren hacer historia y estoy apoyándolos desde aquí con la playera bien puesta”, señaló.

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