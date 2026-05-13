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Yolanda Andrade reaparece en redes sociales con un video de agradecimiento para sus fans

La conductora volvió a mostrarse en redes sociales luego de semanas marcadas por rumores, hospitalizaciones y nuevas complicaciones físicas que mantienen atentos a sus seguidores

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Yolanda Andrade -México- 26 diciembre
Yolanda Andrade reapareció en redes sociales con un mensaje de agradecimiento a sus seguidores tras enfrentar nuevos problemas de salud. - (Gemini)

Yolanda Andrade volvió a convertirse en tema de conversación después de reaparecer en redes sociales con un video de agradecimiento dirigido a las personas que han seguido de cerca su estado de salud. La conductora mexicana se dejó ver sonriente, aunque todavía con visibles dificultades físicas tras los problemas médicos que enfrenta desde hace más de dos años.

La también presentadora encendió nuevamente las alarmas luego de que se revelara que sufrió una fractura de costilla.

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La noticia se conoció tras su asistencia al concierto de Pandora y Flans en Toluca, donde fue vista utilizando bastón y recibiendo apoyo para desplazarse dentro del recinto.

La fractura que volvió a preocupar a sus seguidores

(Captura: programa Hoy)
La conductora mexicana asistió al concierto de Pandora y Flans en Toluca utilizando bastón y recibiendo apoyo debido a una fractura de costilla. - (Captura: programa Hoy)

La información sobre la lesión fue confirmada por Mayte Lascurain, quien explicó que Yolanda Andrade asistió al concierto con movilidad limitada debido a una costilla rota. Según comentó, la conductora no pudo ser trasladada a las primeras filas por las molestias físicas que presentaba.

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Aunque no se han dado detalles sobre cómo ocurrió la fractura, la aparición pública de Andrade generó preocupación inmediata entre sus seguidores.

Aun con el dolor y las dificultades físicas, Yolanda se mostró emocionada por reencontrarse con sus amigas y disfrutar el concierto desde una zona cercana al escenario.

Un largo camino marcado por hospitalizaciones y recaídas

yolanda andrade -México- 12 marzo
A pesar de su difícil situación médica, Yolanda Andrade continúa expresando gratitud a su público y actualizando sobre su recuperación mediante redes sociales y actos públicos. - (Jesús Avilés/Infobae)

Desde abril de 2023, la salud de Yolanda Andrade ha atravesado momentos delicados luego de sufrir un aneurisma cerebral que la obligó a pausar gran parte de sus actividades profesionales. A partir de entonces enfrentó síntomas como problemas para hablar, sensibilidad a la luz, dificultades de movilidad y episodios de parálisis facial.

Durante 2024 y 2025, la conductora tuvo múltiples hospitalizaciones tanto en México como en el extranjero. Además, reveló públicamente que padece enfermedades degenerativas sin cura, aunque nunca confirmó diagnósticos específicos relacionados con los rumores sobre esclerosis múltiple o ELA.

Las ausencias en el programa “Montse & Joe”, junto con las imágenes donde aparece utilizando bastón o siendo asistida por su círculo cercano, mantuvieron la atención sobre su estado físico. Incluso, en distintos momentos, tuvo que desmentir rumores falsos sobre su fallecimiento.

Yolanda Andrade mantiene contacto con su público pese al difícil panorama

A pesar de su difícil situación médica, Yolanda Andrade continúa expresando gratitud a su público y actualizando sobre su recuperación mediante redes sociales y actos públicos. - (Instagram)
A pesar de su difícil situación médica, Yolanda Andrade continúa expresando gratitud a su público y actualizando sobre su recuperación mediante redes sociales y actos públicos. - (Instagram)

A pesar de los altibajos médicos, Yolanda Andrade continúa apareciendo ocasionalmente en redes sociales y eventos públicos. Sus mensajes suelen estar acompañados de palabras de agradecimiento hacia sus seguidores, familiares y amigos cercanos.

Mientras continúa bajo tratamiento y con pronóstico reservado, Andrade mantiene una actitud cercana con su público, que sigue pendiente de cada actualización sobre su evolución médica y le envía constantes mensajes de apoyo.

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