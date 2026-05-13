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PAN respalda a Maru Campos tras solicitud de juicio político y marcha de Morena contra la gobernadora de Chihuahua

Gobernadores y legisladores publicaron mensajes en apoyo a la mandataria estatal

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El accidente que costó la vida a dos ciudadanos estadounidenses revela tensiones no resueltas en la cooperación en materia de seguridad y plantea nuevos desafíos sobre el respeto mutuo al marco jurídico entre México y Estados Unidos. (Infobae-Itallana)
El accidente que costó la vida a dos ciudadanos estadounidenses revela tensiones no resueltas en la cooperación en materia de seguridad y plantea nuevos desafíos sobre el respeto mutuo al marco jurídico entre México y Estados Unidos. (Infobae-Itallana)

Gobernadores, legisladores y la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) cerraron filas con Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, luego de que Ariadna Montiel, líder de Morena, anunció que promoverán un juicio político contra la mndataria estatal.

En un comunicado, el PAN expresó su “total respaldo y apoyo” a Maru Campos, a quien describió como una “gran gobernadora”.

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En el mismo documento, el partido blanquiazul acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de mentir sobre la mandataria estatal, por pertenecer a la oposición, a pesar de que “sus acciones contra el crimen estan dando frutos y sí combaten a los grupos criminales”.

En este sentido, también acusó al gobierno federal de encubrir a gobernadores como Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia temporal, “quien es señalado por Estados Unidos de ser narcoterrorista y contar con una orden de extradicion”.

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“Mientras el PAN combate a los delincuentes, Morena los hace gobernadores”, se lee en el documento.

Asimismo, señaló al partido Morena de “crear un espectáculo mediático para desacreditar a una gobernadora”, ”bajo un falso discurso de soberanía nacional", a pesar de que Campos no ha sido acusada de ningún delito.

“Morena busca crear un espectáculo mediático para desacreditar a una gobernadora, que no es acusada de nada, sino por hacer bien su trabajo y desmantelar uno de los narcolaboratorios mas grandes en la historia, lo cual, parece haber afectado los intereses de Morena en la entidad”, puntualizó.

Según el PAN, las acusaciones contra Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza, el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez y otros funcionarios evidencian pactos con el crimen organizado en Sinaloa para ganar la elección de 2021 mediante violencia, amenazas y recursos ilícitos.

El partido señala que en estos hechos participaron Américo Villarreal, excoordinador de campaña de Rocha Moya, y Mario Delgado, dirigente nacional de Morena en ese entonces.

Acción Nacional consideró la solicitud de juicio político contra Campos como un distractor para desviar la atención de los llamados “narco gobiernos” de Morena.

“La sociedad chihuahuense no quiere un narcogobierno como el que hay en Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, Zacatecas, Colima, Michoacán y Guerrero”, señaló.

Añadió que continuará atento a las investigaciones sobre los hechos ocurridos el 19 de abril en Morelos, Chihuahua y reconoce las acciones estatales en materia de seguridad.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, manifestó su solidaridad con Maru Campos y destacó su labor para proteger a las familias de Chihuahua.

“Soy Mauricio Kuri, gobernador del estado de Querétaro, y quiero enviarle desde aquí mi solidaridad, mi reconocimiento a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Es una mujer trabajadora, bien entona, bien valiente. Cuidar a las familias es también cuidar el bien común. A darle, Maru”, dijo en un video publicado en su cuenta de X.

Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato, subrayó el compromiso de Campos con la seguridad, educación y salud de la población.

“Si hay algo que le da esperanza a nuestra gente es saber que tiene autoridades que trabajan por lo que verdaderamente le importa a las familias de nuestro país y de nuestros estados.

“La seguridad, la educación, la salud. Y por eso es que hoy le quiero mandar un abrazo con todo mi cariño a la gobernadora Maru Campos, una gobernadora comprometida con su gente que está trabajando todos los días por devolver la paz, la tranquilidad a las familias de Chihuahua. Un abrazo desde Guanajuato hasta Chihuahua, mi querida Mar”, mencionó en una publicación.

Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, reconoció los avances de la administración de Chihuahua en salud, educación y seguridad, y expresa su respaldo a la mandataria.

“Le quiero mandar un saludo a mi amiga la gobernadora Maru Campos, quien ha sabido gobernar con hechos. En el tema de salud, con Medi Chihuahua, como un gobierno verdaderamente humanista.

“En el tema de educación, sabiendo que el conocimiento es la herencia más grande que le podemos dejar a las próximas generaciones. Y en el tema de seguridad, que es lo que tenemos que prevenir, lo que tenemos que trabajar todos los días para las nuevas generaciones, para nuestros adultos mayores, para las mujeres y los hombres que trabajan todos los días para sacar adelante a nuestro México. Por eso, el día de hoy le quiero mandar mi solidaridad a la gobernadora de Chihuahua y un gran abrazo. Aquí estamos”, concluyó.

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