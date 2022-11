Albertano perdió su peluca de manera vergonzosa en pleno show

Albertano perdió su peluca vergonzosamente en pleno show, sobre una cama, a lado de Violeta Isfel (Fotos: Facebook/ Violeta Isfel)

Muchos actores aseguran que no hay mejor “escuela” para dicha profesión que el teatro en vivo, aunque eso implique que todo tipo de cosa pueda pasar, siendo buena o mala y el verdadero reto de el intérprete en escena.

Por ello, lo que recientemente le ocurrió al actor Ariel Miramontes con su más popular personaje en una apuesta a lado de la actriz Violeta Isfel ha cobrado gran viralidad en redes sociales, pues no fue algo sumamente “vergonzoso”, sino que también les permitió demostrar de qué están hechos ambos.

Albertano perdió la falsa cabellera que durante varios años le ha dado reconocimiento a nivel nacional. El querido personaje que apareció por primera vez en el programa de comedia María de todos los Ángeles, a lado de Mara Escalante para Televisa, no soportó la intensidad de la escena que realizaba desde una cama con la también cantante, como parte de un número de la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio.

Lagunilla Mi Barrio recientemente estrenó temporada (Foto: Instagram/albertanoficial)

Mientras la ex líder de “Las divinas” -donde le daba vida a Antonella Rincón Peña de la telenovela Atrévete A Soñar- cantaba El listón de tu pelo -canción de Los Ángeles Azules- y le “exigía” más pasión al divertido personaje, las cosas se salieron de control, pues como parte del sketch, que suele ser una escena breve y normalmente cómica , ella lo tiraba de la cama y hasta le quitaba los pantalones.

Lo que no esperaban es que no fuera su ropa lo único que terminaría en el suelo, pues la peluca del actor también se desprendió causando la risa de todos los asistentes y hasta de la misma Violetra Isfel, que por un par de segundos incluso dejó de cantar, pues no podía contener la risa.

Todo esto ocurrió la tarde del pasado 13 de noviembre desde el Centro Cultural Teatro 2, recinto ubicado en Av. Cuauhtémoc 119 altos, esq. Puebla, Col. Roma y que ofrece funciones de viernes a domingo con diversos horarios y rotaciones del elenco principal.

Ariel y Violeta son los protagonistas de la divertida apuesta en escena (Foto: Instagram/@albertanoficial)

El divertido momento, como era de esperarse, fue utilizado por los protagonistas para sus futuras interacciones dentro de la misma función, pues en otra escena Albertano le pregunta a ella “sí se le ofrece algo”, a lo que respondió: “Pues sí, que seas más dominante y que ahora sí te pongas bien tu peluca”, causando la euforia de los asistentes. Incluso ese mismo recurso de improvisación también fue tomado por él en otra ocasión donde agregó “Métanme a un calabozo y échenme comida podrida, quítenme la peluca”.

Los comentarios en redes sociales, por los videos compartidos por los asistentes o incluso la misma Violeta Isfel, han reconocido que si bien el momento sí fue muy “vergonzoso”, la improvisación de ambos y el saber utilizar “la propia desgracia para reírse de uno mismo”, tal cual buen mexicano, son el tipo de cosas por las que el teatro nunca debe morir.

“Pagar por ver eso vale mucho más la pena que otra cosa, el teatro es así y es la principal razón por la que no debe morir”. “Ella jugando y él soportando; de verdad muy rifados los dos”., “Después de ver este video, creo que ahora sí quiero ir al teatro y más sí actúan así de chingon*s, soportando la desgracia ajena para reírse de uno mismo”. “La improvisación es una de las reglas básicas del teatro y ellos a pesar de que hacen televisión creo que sí han demostrado ser unos muy buenos actores y lo tienen todo, como para soportar la caída de una peluca en pleno show”, compartieron.

