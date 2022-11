Filtraron la supuesta colaboración entre Christian Nodal y Cazzu

Cazzu y Nodal podría lanzar juntos una canción, en la que ya estarían trabajando (Foto: Instagram/@cazzu/@nodal)

A cinco meses de que Christian Nodal y Cazzu hayan aparecido por primera vez en público tomados de la mano, el miércoles de esta semana se filtró parte de una canción que los cantantes podrían lanzar juntos, celebrando su amor.

Nodal y Cazzu han mantenido su romance por unos meses y, la mayor parte del tiempo, han intentado mantener su relación alejada del ojo público, pero en esta ocasión se habría filtrado parte de un tema que cantarían juntos.

Supuestamente, es un tema en el que estarían trabajando juntos, pero hasta el momento solamente se puede escuchar la voz del sonorense, mientras que la de Cazzu es parte del arreglo musical.

La primera vez que Nodal y Cazzu aparecieron en público juntos fue en junio de este año, en Antigua Guatemala (Foto: Instagram/@nodeli-fans)

Hasta ahora, se desconoce el nombre del tema y cuándo pretenden lanzarla, pero es una canción que correspondería al género urbano, apegándose más al estilo de Cazzu que al de Nodal.

La letra hablaría de su amor, pues dice: ”Pa cada loca hay un loco. Dichosos son los que se encuentran. Y cada vez que yo lo enrolo, tú lo prendes y te acercas y lo volvemos a hacer”.

Luego de que comenzara a circular el audio de la canción, cientos de internautas reaccionaron emocionados

“Me encanta la canción y verlos juntos y felices”, “Super bueno, ellos me encantan”, fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios en el video.

No obstante, ya que es una canción que no es del género regional mexicano, también hubo críticas a la forma en que ahora Christian quiere acoplarse a la música a la que se dedica su pareja.

“Una canción sin chiste, sin amor, sin sentimiento, sin inspiración, no provoca nada, no me gustan no convencen como pareja”, “Es talentoso pero no me gusta que poco a poco se aleja de su esencia regional... regresenme a Nodal”, “Christian perdió el estilo... ya no tiene ese no sé qué que nos hacía suspirar”, fueron reacciones de los internautas.

También hubo quienes compararon esta colaboración con la esperada canción que Christian y Belinda anunciaron que estaban haciendo y que pretendían lanzar el pasado 14 de febrero, en San Valentín.

Hasta hoy, los cantantes no han desmentido que verdaderamente se trate de una canción que ellos compusieron (Foto: Cuartoscuro)

Y es que en medio de los preparativos para su boda, Nodal y Beli compartieron que estaban preparando Por el resto de tu vida, un tema que ambos estaban componiendo; sin embargo, la versión completa de la canción nunca pudo ser escuchada por sus fans, pues el 12 de febrero anunciaron el término de su romance.

“Muy linda, lo malo que luego se arrepiente”, “Qué pedo, a Beli también le cantó”, “Él se enamora de cualquiera, siempre dice lo mismo, pobre Cazzu”, fueron otros de los comentarios.

Tan solo el pasado septiembre el intérprete de Ya no somos ni seremos fue criticado en redes luego de que le dedicó a Cazzu la misma canción que antes le había dedicado a su exprometida.

Eso y más, de Joan Sebastian, fue el tema que el sonorense cantó a la rapera durante uno de sus conciertos, misma canción que interpretó para Belinda en su cumpleaños.

Además, antes de comenzar a cantarla, Nodal lanzó un comentario que causó controversia, pues se dijo arrepentido de haberla dedicado antes.

“Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en esta vida. Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”, declaró a su público.

