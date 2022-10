Belinda dijo que “no callará más” y lanzó ardientes indirectas para Nodal y Lupillo con el tema ‘K-bron’

Belinda aseguró que “no va a callar más” y lanzó ardientes indirectas para Christian Nodal y Lupillo Rivera con ‘K-bron’ (Fotos: Instagram/@nodal/@belinda/@lupilloriveraoficial)

Más segura que nunca y demostrando que no está dispuesta a que se hable mal de ella, Belinda lanzó un contundente mensaje y aunque no mencionó el nombre de Christian Nodal, después de ello cantó la canción que le dedicó cuando terminaron, siendo este el argumento para que sus fans externaran que fue una “clara indirecta” para el que iba a ser su esposo.

Durante su más reciente presentación como parte de la gira Libertad: Bailala Tour, la cantante pop compartió una serie de pensamientos que ya han sido catalogados como muy “explosivos”, pues la cantidad de indirectas que lanzó han hecho ver que su versión de la historia ahora sí podría ser contada, pues el miedo por hablar siendo mujer” es algo que ya no está dispuesta a compartir.

“La siguiente canción la escribí pensando en todas las mujeres, que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotros. Muchas veces, todavía las mujeres tenemos miedo de hablar y me incluyo porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más. Para todos los cabron*s”, expresó la también actriz.

Las fuertes declaraciones, que la intérprete de canciones como En El Amor Hay Que Perdonar, I Love You.. te quiero o En La Obscuridad, compartió con sus seguidores, quienes se encargaron de inmortalizar y documentar todo en virales videos que ya circulan en redes sociales, dichos pensamientos antes de entonar K-bron, sencillo que lanzó cuando terminó con el cantante de regional mexicano y que sirvió como respuesta a la melodía que él le externó cuando terminaron, Ya No Somos Ni Seremos.

Aunque con dichas palabras y canción fue más que claro que se refería a Christian nodal, esa no fue la única indirecta que la también actriz compartió durante el show, pues también aseguró que ella “se tatúan porque quiere, no por que ella los obligue”, tal y como le contestó a un fan que le pedía que lo autografiara para sobre eso realizarse uno en su honor.

Estas palabras fueron consideradas como la indirecta a Lupillo Rivera, pues también lo hizo con en uno de sus brazos colocando el rostro de Belinda y aunque actualmente también fue modificado, como lo hizo Nodal con los múltiples que se hizo en su honor, el momento también ha causado gran polémica.

“¡Estás tatuado para siempre! Aunque te lo borres, ahí va a estar, eh”, declaró después de hacerlo con el fan. Los virales momentos que ya han sido considerados por sus fans como una muestra de que está “sanada” y lista “para seguir su vida”, han hecho que la separación de la pareja más mediática en los últimos años en el espectáculo hispano esté lejos de terminar.

‘Santa Belinda’: la viral ‘oración’ en redes sociales

“Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados (enamorados), reina de amarres, viva el sapito encantado; te pido que me hagas el milagro, para que se enamoren de mí y que lo lleven tatuado, ¡amén!”

La "oración" es muy viral en redes sociales

La polémica pero viral “oración” que Belinda ha comenzado a utilizar en sus más recientes presentaciones musicales han hecho que cada una de las palabras sean repetidas por miles de usuarios en redes sociales, que con videos en TikTok o Instagram muestran las diferentes maneras en las que le “prenden la veladora a su Santo”, para que a ellos también les salga todo muy bien y puedan aplicar su otro clásico, “Ganando como siempre”.

